Китай може підштовхнути путіна до миру - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що Сі Цзіньпін здатен підштовхнути путіна до миру через економічну залежність рф від Китаю. Зеленський також наголосив на важливій ролі Трампа у припиненні війни.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін здатен підштовхнути російського диктатора володимира путіна до миру. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає УНН.
"Він (Сі Цзіньпін - ред.) може підштовхнути путіна до миру, я впевнений. Президент Трамп найсильніший - і Сі Цзіньпін. Я думаю, що немає іншого союзника, який дійсно може це зробити. Його економіка... путін дуже сильно залежить від Китаю", - сказав Зеленський.
Президент додав, що припинення війни має стати перемогою Трампа, а не путіна.
"путін для нього ніхто", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп закликав росію укласти угоду про припинення війни проти України, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти москви.