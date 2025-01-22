Китай може підштовхнути путіна до миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін здатен підштовхнути російського диктатора володимира путіна до миру. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає УНН.

"Він (Сі Цзіньпін - ред.) може підштовхнути путіна до миру, я впевнений. Президент Трамп найсильніший - і Сі Цзіньпін. Я думаю, що немає іншого союзника, який дійсно може це зробити. Його економіка... путін дуже сильно залежить від Китаю", - сказав Зеленський.

Президент додав, що припинення війни має стати перемогою Трампа, а не путіна.

"путін для нього ніхто", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп закликав росію укласти угоду про припинення війни проти України, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти москви.