Китай может подтолкнуть путина к миру - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что Си Цзиньпин способен подтолкнуть путина к миру из-за экономической зависимости рф от Китая. Зеленский также отметил важную роль Трампа в прекращении войны.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер Китая Си Цзиньпин способен подтолкнуть российского диктатора владимира путина к миру. Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg, передает УНН.
"Он (Си Цзиньпин - ред.) может подтолкнуть путина к миру, я уверен. Президент Трамп самый сильный - и Си Цзиньпин. Я думаю, что нет другого союзника, который действительно может это сделать. Его экономика... путин очень сильно зависит от Китая", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что прекращение войны должно стать победой Трампа, а не путина.
"путин для него никто", - сказал Зеленский.
Напомним
Президент США Дональд Трамп призвал россию заключить соглашение о прекращении войны против Украины, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против москвы.