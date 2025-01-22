Китай может подтолкнуть путина к миру - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер Китая Си Цзиньпин способен подтолкнуть российского диктатора владимира путина к миру. Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg, передает УНН.

"Он (Си Цзиньпин - ред.) может подтолкнуть путина к миру, я уверен. Президент Трамп самый сильный - и Си Цзиньпин. Я думаю, что нет другого союзника, который действительно может это сделать. Его экономика... путин очень сильно зависит от Китая", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что прекращение войны должно стать победой Трампа, а не путина.

"путин для него никто", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал россию заключить соглашение о прекращении войны против Украины, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против москвы.