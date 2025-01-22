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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай может подтолкнуть путина к миру - Зеленский

Китай может подтолкнуть путина к миру - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 4926 просмотра

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Президент Украины заявил, что Си Цзиньпин способен подтолкнуть путина к миру из-за экономической зависимости рф от Китая. Зеленский также отметил важную роль Трампа в прекращении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер Китая Си Цзиньпин способен подтолкнуть российского диктатора владимира путина к миру. Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg, передает УНН.

"Он (Си Цзиньпин - ред.) может подтолкнуть путина к миру, я уверен. Президент Трамп самый сильный - и Си Цзиньпин. Я думаю, что нет другого союзника, который действительно может это сделать. Его экономика... путин очень сильно зависит от Китая", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что прекращение войны должно стать победой Трампа, а не путина.

"путин для него никто", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал россию заключить соглашение о прекращении войны против Украины, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против москвы.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
si-tszinpinСи Цзиньпин
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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