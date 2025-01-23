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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Если бы все зависело от Украины, война завершилась бы завтра - Ермак

Киев  •  УНН

 • 10660 просмотра

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Глава ОП заявил, что война могла бы закончиться завтра, если бы все зависело от Украины и демократического мира. Однако путинская россия не отказывается от своих планов и продолжает агрессию.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что если бы окончание войны зависело только от Украины и демократического мира, все закончилось бы уже завтра. Но путинская россия не отказывается от своих планов и продолжает агрессию. Об этом он сказал в интервью Euronews в Давосе, передает УНН.

Три года, практически три года войны. И, конечно, никто больше Президента, никто больше украинцев не хочет завершить эту войну, но завершить ее справедливым миром. И, конечно, мы слушаем и ценим готовность новоизбранного Президента Соединенных Штатов и новой администрации реально сделать это действительностью, завершить эту войну справедливым миром

- сказал Ермак.

Ермак отметил, что это нельзя считать изменением нарратива или позиций Украины. Он подчеркнул, что позиция страны была четкой с самого начала: Украина является жертвой агрессии, и ее цель - восстановление справедливого мира и завершение войны.

Он также обратил внимание на то, что нынешняя речь Президента Украины в Давосе была чрезвычайно важной для Европы. В ней звучал ключевой месседж: «Европа, просыпайся!» Ермак отметил, что это призыв к сохранению единства между Европой, Соединенными Штатами и Украиной, ведь только совместными усилиями можно достичь мира через силу.

Ермак выразил мнение, что нет необходимости в заявлениях президента Трампа или других лидеров пытаться точно определить, что такое победа. Он подчеркнул, что Украина всегда четко заявляла: победа - это справедливый мир. По его словам, новая администрация США, в частности президент Трамп и его команда, осознают важность завершения войны именно на таких условиях. Ермак также выразил надежду, что партнеры Украины разделяют эту позицию, ведь, хотя слова имеют значение, решающими остаются действия.

Но что мы видим: мы все еще имеем огромную поддержку Украины в американском обществе, мы видим очень впечатляющие цифры поддержки людей в Европе. Но, конечно, необходимо работать - это то, что мы делаем: работаем, говорим, объясняем, почему мы ищем консультаций и продолжаем диалог с новой администрацией, потому что мы не хотим терять ни одного дня или часа. Это важно. К сожалению, эта ужасная война продолжается,

- отметил Ермак.

Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

Глава Офиса президента прокомментировал такой приказ.

Я не хочу упоминать конкретные сроки. И поверьте, я думаю, никто на этой планете не знает точно, когда это закончится, потому что, если бы это зависело от Украины и всего демократического мира, все завершилось бы уже завтра. Но, к сожалению, путинская россия хочет продолжать, они не меняют своих планов

- подытожил Ермак.

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Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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