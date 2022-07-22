Як знайти роботу в Польщі?

Варіанти пошуку роботи для біженців у Польщі

Як шукати роботу через службу зайнятості?

Українські біженці, що прибули до Польщі після 24 лютого цього року, мають право скористатись послугами центрів зайнятості (всього у Польщі 356 відділень). Ці послуги стосуються підбору вакансій та професійного консультування. Співробітники центрів проводять з клієнтами (біженцями) бесіду, з’ясовують їхню ситуацію та потреби. Визначивши кваліфікацію, досвід та очікування особи, працівники здійснюють пошук вакансій в Центральній базі даних вакансій. Крім цього, консультування охоплює надання інформації про інші установи та сервіси, які можуть допомогти працевлаштуватись. Біженцям можуть порадити звернутися до центру з планування й розвитку кар’єри, відвідати довідкові сайти та портали з вакансіями (https://www.aplikuj.pl/). Якщо до візиту в центр зайнятості біженець не узаконив своє перебування на території Польщі, йому підкажуть, куди варто звернутись з цим питанням. Якщо є можливість, необхідно взяти з собою документи про професійну кваліфікацію та досвід, відновити доступ до профілю LinkedIn тощо. Обов’язково варто уточнити інформацію про дії працівника і роботодавця в контексті працевлаштування (надсилання заяв, страхування).

Як шукати роботу дистанційно або самостійно?

Біженцям, яким необхідно отримати консультацію дистанційно, радять скористатись національною інфолінією Служби зайнятості – Zielona Linia. Зателефонувавши за номером 19524, можна отримати відповідну комплексну консультацію. Zielona Linia має також інтернет-портал. Крім цього, паралельно можна шукати роботу самостійно. Так, Центральна база даних вакансій доступна усім користувачам, у яких є пристрій з доступом в Інтернет. Сервіс доступний українською мовою, а також у форматі інтуїтивного мобільного додатка ePraca. Безумовно, варто завітати на сайти з пошуку роботи (Aplikuj.pl, OLX, Eures). Перевага онлайн-сервісів полягає у фільтрах, які дозволяють швидко переглянути необхідні вакансії чи знайти роботу в потрібному місці.

Передумови для отримання роботи

Які документи або дозволи необхідні біженцям для роботи в Польщі?

Якщо говорити про дозвіл на роботу в Польщі, то він не потрібен. Головною умовою і фактичним дозволом з огляду на ситуацію, що склалась в Україні, є підтверджена законність перебування на території Польщі. Щоб перебувати в Польщі легально, біженцю потрібно мати дозвіл на тимчасове проживання. Отримати його можна у спеціально облаштованих пунктах біля польського кордону, або протягом 60 днів, надіславши відповідну заяву до Головного коменданта Прикордонної служби. Другий варіант можливий лише у виняткових ситуаціях, і щоб скористатись ним, потрібно мати електронний довірений профіль (надається разом з реєстраційним номером PESEL у місцевій адміністрації).

Єдині необхідні документи – це документи, що дозволяють ідентифікувати особу (паспорт, карта поляка, посвідка на проживання, інший документ з фотографією). Звісно, інші документи (якщо вони є) теж знадобляться: свідоцтво про народження дитини, диплом про освіту тощо. Решта документів оформлюються вже під час прийому на роботу. Так, роботодавець самостійно подає до центру зайнятості заяву про найм біженця з України. Працівник натомість зобов’язаний підписати з роботодавцем договір, а також, якщо це передбачено договором, зареєструватись і отримати страхування в Управлінні соціального страхування (ZUS). Разом зі страховкою клієнту надається електронний профіль, через який можна буде подавати заяви на отримання соціальних пільг. Детальніше про соціальні програми для біженців з України – за посиланням https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/2646/praca-dla-ukraincow-rynek-pracy-dla-uchodzcow-z-ukrainy.

Як біженцю підготувати CV?

Невіднятний елемент працевлаштування в сучасному світі – це CV, або ж резюме. Завдання CV полягає у лаконічному представленні біографічних даних, освіти, професійних навичок та досвіду кандидата. Підтримку у складанні резюме можна отримати у вже згаданих центрах Служби зайнятості та розвитку кар’єри. В документі, що буде надісланий роботодавцеві, варто також згадати про додаткові навички та корисні інтереси, soft skills, пройдені курси й отримані сертифікати. Добре, якщо ці документи є «на руках», адже за необхідності вони дозволять підтвердити вказану інформацію. До CV можна додати якісну фотографію, і необхідно додати згоду на обробку персональних даних. Найзручніше це зробити в режимі онлайн – наприклад, на сайті Aplikuj.pl, який пропонує своїм користувачам інструмент для створення CV.

Як підготуватись і пройти співбесіду?

Надзвичайно важливим етапом перед прийомом на роботу є співбесіда. Під час неї роботодавці бажають дізнатись більше про майбутніх працівників, з’ясувати деталі інформації, поданої у CV. Запорука успіху на співбесіді – це належна підготовка. По-перше, у резюме і на співбесіді в жодному разі не варто прикрашати свої вміння. По-друге, необхідно більше дізнатись про роботодавця і його компанію (основні принципи діяльності, ключові досягнення, технології). Це допоможе відповісти на запитання та проявити інтерес. По-третє, слід підготуватись як до типових, так і нестандартних запитань роботодавців – зразки можна знайти в Інтернеті. Насамкінець, кандидату варто підготувати список питань, які його/її цікавлять. Крім цього, завжди необхідно бути готовим продемонструвати свої навички.