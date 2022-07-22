Как найти работу в Польше?

Варианты поиска работы для беженцев в Польше

Как искать работу через службу занятости?

Украинские беженцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля этого года, имеют право воспользоваться услугами центров занятости (всего в Польше 356 отделений). Эти услуги относятся к подбору вакансий и профессиональному консультированию. Сотрудники центров проводят с клиентами (беженцами) беседу, выясняют их ситуацию и потребности. Определив квалификацию, опыт и ожидания человека, работники осуществляют поиск работы в Центральной базе данных вакансий. Кроме того, консультирование охватывает предоставление информации о других учреждениях и сервисах, которые могут помочь трудоустроиться. Беженцам могут посоветовать обратиться в центр по планированию и развитию карьеры, посетить справочные сайты и порталы с вакансиями (https://www.aplikuj.pl/). Если до визита в центр занятости беженец не узаконил свое пребывание на территории Польши, ему подскажут, куда следует обратиться с этим вопросом. Если есть возможность, необходимо взять с собой документы о профессиональной квалификации и опыте, восстановить доступ к профилю LinkedIn и т.д. Обязательно следует уточнить информацию о действиях работника и работодателя в контексте трудоустройства (отправка заявлений, страхование).

Как искать работу дистанционно или самостоятельно?

Беженцам, которым необходимо получить консультацию дистанционно, советуют воспользоваться национальной инфолинией Службы занятости – Zielona Linia. Позвонив по телефону 19524, можно получить соответствующую комплексную консультацию. Zielona Linia также имеет интернет-портал. Кроме того, параллельно можно искать работу самостоятельно. Так, Центральная база данных вакансий доступна всем пользователям, имеющим устройство с доступом к Интернету. Сервис доступен на украинском языке, а также в формате интуитивного мобильного приложения ePraca. Безусловно, стоит посетить сайты по поиску работы (Aplikuj.pl, OLX, Eures). Преимущество онлайн-сервисов заключается в фильтрах, позволяющих быстро просмотреть необходимые вакансии или найти работу в нужном месте.

Условия для работы

Какие документы или разрешения необходимы беженцам для работы в Польше?

Если говорить о разрешении на работу в Польше, то оно не нужно. Главным условием и фактическим разрешением, учитывая ситуацию, сложившуюся в Украине, является подтвержденная законность пребывания на территории Польши. Чтобы находиться в Польше легально, беженцу нужно разрешение на временное проживание. Получить его можно в специально обустроенных пунктах возле польской границы, или в течение 60 дней, отправив соответствующее заявление Главному коменданту Пограничной службы. Второй вариант возможен только в исключительных ситуациях, и, чтобы воспользоваться им, нужно иметь доверенный электронный профиль (предоставляется вместе с регистрационным номером PESEL в местной администрации).

Единственные необходимые документы – это документы, позволяющие идентифицировать личность (паспорт, карта поляка, вид на жительство, другой документ с фотографией). Конечно, другие документы (если они есть) тоже понадобятся: свидетельство о рождении ребенка, диплом об образовании и т.д. Остальные документы оформляются уже при приеме на работу. Так, работодатель самостоятельно подает в центр занятости заявление о найме беженца из Украины. Работник же обязан подписать с работодателем договор, а также, если это предусмотрено договором, зарегистрироваться и получить страхование в Управлении социального страхования (ZUS). Вместе со страховкой клиенту предоставляется электронный профиль, по которому можно будет подавать заявления на получение социальных льгот. Подробнее о социальных программах для беженцев из Украины – по ссылке https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/2646/praca-dla-ukraincow-rynek-pracy-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Как беженцу подготовить CV?

Неотъемлемый элемент трудоустройства в современном мире – это CV или резюме. Задача CV состоит в лаконичном представлении биографических данных, образования, профессиональных навыков и опыта кандидата. Поддержку в составлении резюме можно получить в упомянутых центрах Службы занятости и развития карьеры. В документе, который будет направлен работодателю, следует также упомянуть о дополнительных навыках и полезных интересах, soft skills, пройденных курсах и полученных сертификатах. Хорошо, если эти документы находятся "на руках", ведь при необходимости они позволят подтвердить указанную информацию. К CV можно добавить качественную фотографию и необходимо добавить согласие на обработку персональных данных. Удобнее всего это сделать в режиме онлайн – например, на сайте Aplikuj.pl, который предлагает своим пользователям инструмент для создания CV.

Как подготовиться и пройти собеседование?

Чрезвычайно важным этапом перед приемом на работу является собеседование. Во время него работодатели желают узнать больше о будущих работниках, выяснить детали информации, представленной в CV. Залог успеха на собеседовании – это надлежащая подготовка. Во-первых, в резюме и на собеседовании ни в коем случае не стоит приукрашивать свои навыки. Во-вторых, необходимо больше узнать о работодателе и его компании (основные принципы деятельности, ключевые достижения, технологии). Это поможет ответить на вопросы и проявить интерес. В-третьих, следует подготовиться как к типовым, так и к нестандартным вопросам работодателей – образцы можно найти в Интернете. В заключение кандидату следует подготовить список интересующих его вопросов. Помимо этого, всегда нужно быть готовым продемонстрировать свои навыки.