Як впоратися з хвилюванням, поки ваші рідні захищають Україну – поради від МОЗ

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29 березня, 17:57 • 358790 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Під час війни особливо загострюється відчуття тривоги за рідних та близьких, які зі зброєю захищають Батьківщину. У МОЗ України навели кілька простих порад, які допоможуть впоратися з постійним хвилюванням і за можливості бути спокійним, передає УНН.

Деталі

Зберігайте зв’язок з рідною людиною. Домовтеся про дні, у які контактуватимете телефоном, а також попередньо обговоріть подальші дії, якщо раптом зв’язок буде недоступний.

Не відкладайте своє життя на потім. Зосередьтеся на роботі, навчанні, волонтерстві, друзях або дітях. Попри війну невпинно продовжуйте будувати своє майбутнє.

Зберігайте контроль над тілом. Щоденні фізичні вправи та спортивні заняття повертають відчуття впевненості та допомагають пережити стрес. Це може бути коротеньке тренування або звичайні прогулянки на природі.

Робіть антитривожні вправи. Спробуйте дихальні практики. Ще одна вправа – заплющте очі й детально уявіть собі безпечне місце, де вам буде комфортно і затишно. Такі вправи допоможуть заспокоїтися, взяти під контроль тривогу і прояви стресу.

Постійно плануйте. Складайте плани на день, тиждень, місяць – на той проміжок часу, на який можете. Обговорюйте плани, щоб зробити їх реальними.

Користуйтеся підтримкою. Звертайтеся за підтримкою до близьких, друзів або шукайте людей, які знаходяться у подібній ситуації. У скрутні моменти не соромтеся звертатися за порадами до фахівців.

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