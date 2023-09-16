Как справиться с волнением, пока ваши родные защищают Украину - советы от Минздрава

Детали

Сохраняйте связь с родным человеком. Договоритесь о днях, в которые будете контактировать по телефону, а также предварительно обсудите дальнейшие действия, если вдруг связь будет недоступна.

Не откладывайте свою жизнь на потом. Сосредоточьтесь на работе, учебе, волонтерстве, друзьях или детях. Несмотря на войну неустанно продолжайте строить свое будущее.

Сохраняйте контроль над телом. Ежедневные физические упражнения и спортивные занятия возвращают чувство уверенности и помогают пережить стресс. Это может быть короткая тренировка или обычные прогулки на природе.

Делайте антитревожные упражнения. Попробуйте дыхательные практики. Еще одно упражнение – закройте глаза и детально представьте себе безопасное место, где вам будет комфортно и уютно. Такие упражнения помогут успокоиться, взять под контроль тревогу и проявления стресса.

Постоянно планируйте. Составляйте планы на день, неделю, месяц – на тот промежуток времени, на который можете. Обсуждайте планы, чтобы сделать их реальными.

Пользуйтесь поддержкой. Обращайтесь за поддержкой к близким, друзьям или ищите людей, которые находятся в подобной ситуации. В трудные моменты не стесняйтесь обращаться за советами к специалистам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МОН работает над тем, чтобы в каждой школе был психолог - Лисовой