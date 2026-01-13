Як в Україні називали немовлят у ІІ півріччі 2025 року: Мін'юст назвав найпопулярніші імена

$43.260.18
Ексклюзив
12:46 • 224 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
08:22 • 8776 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 14079 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 26606 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 44015 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 33920 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 32634 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 54327 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22926 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23618 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
Популярнi новини
ISW: росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки кремля на ОПК через війну в Україні13 січня, 02:51 • 9440 перегляди
Громадян США закликали негайно залишити Іран13 січня, 03:25 • 5446 перегляди
Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася ранішеVideo13 січня, 04:01 • 10120 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 12763 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 9820 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
Ексклюзив
12:46 • 220 перегляди
12:46 • 220 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист Нацбанку
10:02 • 9854 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:17 • 54325 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 49209 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 55189 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 41470 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 36376 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 41710 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 43577 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 99710 перегляди
Як в Україні називали немовлят у ІІ півріччі 2025 року: Мін'юст назвав найпопулярніші імена

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Міністерство юстиції України оприлюднило найпопулярніші імена новонароджених у ІІ півріччі 2025 року. Серед дівчаток лідирують Софія та Єва, серед хлопчиків - Артем та Матвій.

Як в Україні називали немовлят у ІІ півріччі 2025 року: Мін'юст назвав найпопулярніші імена

Міністерство юстиції України озвучило імена, якими частіше називали новонароджених у ІІ півріччі 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прессслужбу відомства.

Деталі

Як зазначили в Мін’юсті, батьки у виборі імен для дітей дедалі частіше поєднують традиції та сучасні світові тенденції.

За даними відділів державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України, у ІІ півріччі 2025 року серед найпопулярніших імен залишаються наступні:

  • Серед дівчаток - Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія, Злата, Мілана.
    • Серед хлопчиків - Артем, Матвій, Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Давид.

      У різних регіонах України простежуються наступні іменні вподобання:

      • Західні області - частіше обирають імена Соломія, Юстина, Уляна, Софія, серед хлопчиків - Марко, Дем’ян, Матвій.
        • Центральні регіони - популярними залишаються Мілана, Єва, Марія, Злата, а також Артем, Владислав, Богдан, Дмитро.
          • Південні області - серед поширених імен Софія, Соломія, Єва, Мілана, серед хлопчиків - Матвій, Марк, Тимофій, Олександр.
            • Східні регіони - батьки частіше обирають Софію, Поліну, Єву, Злату, а серед чоловічих імен - Артем, Марк, Матвій, Богдан, Тимофій.
              • Великі міста - дедалі більше родин надають перевагу коротким та міжнародним іменам, таким як Мія, Емма, Лія, Ніколь, Тео, Леон, Лукас, Марк.

                Окрему увагу привертають і рідковживані імена, які трапляються поодиноко, але підкреслюють індивідуальність вибору: Еней, Одін, Рагнар, Теона, Сапфіра, Кіара

                - заявили в Міністерстві юстиції.

                Нагадаємо

                Міністерка культури України Тетяна Бережна прийшла на засідання уряду з новонародженою донькою Осакою.

                Євген Устименко

