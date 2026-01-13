Як в Україні називали немовлят у ІІ півріччі 2025 року: Мін'юст назвав найпопулярніші імена
Київ • УНН
Міністерство юстиції України оприлюднило найпопулярніші імена новонароджених у ІІ півріччі 2025 року. Серед дівчаток лідирують Софія та Єва, серед хлопчиків - Артем та Матвій.
Міністерство юстиції України озвучило імена, якими частіше називали новонароджених у ІІ півріччі 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прессслужбу відомства.
Деталі
Як зазначили в Мін’юсті, батьки у виборі імен для дітей дедалі частіше поєднують традиції та сучасні світові тенденції.
За даними відділів державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України, у ІІ півріччі 2025 року серед найпопулярніших імен залишаються наступні:
- Серед дівчаток - Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія, Злата, Мілана.
- Серед хлопчиків - Артем, Матвій, Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Давид.
У різних регіонах України простежуються наступні іменні вподобання:
- Західні області - частіше обирають імена Соломія, Юстина, Уляна, Софія, серед хлопчиків - Марко, Дем’ян, Матвій.
- Центральні регіони - популярними залишаються Мілана, Єва, Марія, Злата, а також Артем, Владислав, Богдан, Дмитро.
- Південні області - серед поширених імен Софія, Соломія, Єва, Мілана, серед хлопчиків - Матвій, Марк, Тимофій, Олександр.
- Східні регіони - батьки частіше обирають Софію, Поліну, Єву, Злату, а серед чоловічих імен - Артем, Марк, Матвій, Богдан, Тимофій.
- Великі міста - дедалі більше родин надають перевагу коротким та міжнародним іменам, таким як Мія, Емма, Лія, Ніколь, Тео, Леон, Лукас, Марк.
Окрему увагу привертають і рідковживані імена, які трапляються поодиноко, але підкреслюють індивідуальність вибору: Еней, Одін, Рагнар, Теона, Сапфіра, Кіара
