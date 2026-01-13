Как в Украине называли младенцев во втором полугодии 2025 года: Минюст назвал самые популярные имена
Киев • УНН
Министерство юстиции Украины обнародовало самые популярные имена новорожденных во втором полугодии 2025 года. Среди девочек лидируют София и Ева, среди мальчиков - Артем и Матвей.
Детали
Как отметили в Минюсте, родители в выборе имен для детей все чаще сочетают традиции и современные мировые тенденции.
По данным отделов государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины, во II полугодии 2025 года среди самых популярных имен остаются следующие:
- Среди девочек - София, Ева, Эмилия, Соломия, Мария, Злата, Милана.
- Среди мальчиков - Артем, Матвей, Максим, Марк, Тимофей, Александр, Давид.
В разных регионах Украины прослеживаются следующие именные предпочтения:
- Западные области - чаще выбирают имена Соломия, Устина, Ульяна, София, среди мальчиков - Марко, Демьян, Матвей.
- Центральные регионы - популярными остаются Милана, Ева, Мария, Злата, а также Артем, Владислав, Богдан, Дмитрий.
- Южные области - среди распространенных имен София, Соломия, Ева, Милана, среди мальчиков - Матвей, Марк, Тимофей, Александр.
- Восточные регионы - родители чаще выбирают Софию, Полину, Еву, Злату, а среди мужских имен - Артем, Марк, Матвей, Богдан, Тимофей.
- Крупные города - все больше семей отдают предпочтение коротким и международным именам, таким как Мия, Эмма, Лия, Николь, Тео, Леон, Лукас, Марк.
Отдельное внимание привлекают и редкоупотребляемые имена, которые встречаются единично, но подчеркивают индивидуальность выбора: Эней, Один, Рагнар, Теона, Сапфира, Киара
Напомним
Министр культуры Украины Татьяна Бережная пришла на заседание правительства с новорожденной дочерью Осакой.