Как в Украине называли младенцев во втором полугодии 2025 года: Минюст назвал самые популярные имена

Эксклюзив
12:46 • 4518 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
08:22 • 11216 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 15937 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 28184 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 45440 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 34728 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33218 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 55649 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22976 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23652 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
Популярные новости
Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньшеVideo13 января, 04:01 • 11575 просмотра
Трамп склоняется к ударам по Ирану, но пока оставляет дипломатические возможности открытыми - Axios13 января, 05:14 • 5808 просмотра
РФ продолжает терять позиции в Центральной Азии - ЦПД13 января, 05:44 • 4324 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ08:16 • 14230 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 12529 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 4484 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 12578 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 55643 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 50400 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 56293 просмотра
Как в Украине называли младенцев во втором полугодии 2025 года: Минюст назвал самые популярные имена

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Министерство юстиции Украины обнародовало самые популярные имена новорожденных во втором полугодии 2025 года. Среди девочек лидируют София и Ева, среди мальчиков - Артем и Матвей.

Как в Украине называли младенцев во втором полугодии 2025 года: Минюст назвал самые популярные имена

Министерство юстиции Украины озвучило имена, которыми чаще называли новорожденных во II полугодии 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Как отметили в Минюсте, родители в выборе имен для детей все чаще сочетают традиции и современные мировые тенденции.

По данным отделов государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины, во II полугодии 2025 года среди самых популярных имен остаются следующие:

  • Среди девочек - София, Ева, Эмилия, Соломия, Мария, Злата, Милана.
    • Среди мальчиков - Артем, Матвей, Максим, Марк, Тимофей, Александр, Давид.

      В разных регионах Украины прослеживаются следующие именные предпочтения:

      • Западные области - чаще выбирают имена Соломия, Устина, Ульяна, София, среди мальчиков - Марко, Демьян, Матвей.
        • Центральные регионы - популярными остаются Милана, Ева, Мария, Злата, а также Артем, Владислав, Богдан, Дмитрий.
          • Южные области - среди распространенных имен София, Соломия, Ева, Милана, среди мальчиков - Матвей, Марк, Тимофей, Александр.
            • Восточные регионы - родители чаще выбирают Софию, Полину, Еву, Злату, а среди мужских имен - Артем, Марк, Матвей, Богдан, Тимофей.
              • Крупные города - все больше семей отдают предпочтение коротким и международным именам, таким как Мия, Эмма, Лия, Николь, Тео, Леон, Лукас, Марк.

                Отдельное внимание привлекают и редкоупотребляемые имена, которые встречаются единично, но подчеркивают индивидуальность выбора: Эней, Один, Рагнар, Теона, Сапфира, Киара

                - заявили в Министерстве юстиции.

                Напомним

                Министр культуры Украины Татьяна Бережная пришла на заседание правительства с новорожденной дочерью Осакой.

                Евгений Устименко

                Общество
                Кабинет Министров Украины
                Татьяна Бережная
                Министерство юстиции Украины
                Украина