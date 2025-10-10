Як уряд планує захищати права українських виробників у публічних закупівлях: Свириденко розкрила деталі
Київ • УНН
Міністерство економіки вимагатиме від українських компаній додаткові докази виробництва товарів в Україні для державних закупівель. Це дозволить виявляти шахраїв та підтримувати українське виробництво, а не псевдолокалізований імпорт.
Українські компанії, які хочуть продавати товари державі, мають надати додаткові докази, що їх продукція виготовлена в Україні. Таким чином Міністерство економіки зможе викривати потенційних шахраїв, повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко, пише УНН.
Захищаємо права українських виробників у публічних закупівлях. Відтепер українські компанії, які хочуть продавати свої товари державі, мають надати додаткові докази про те, що продукція дійсно вироблена в Україні. Міністерство економіки робитиме аналіз і визначатиме шахраїв
Глава уряду наголосила, що держава зможе ефективніше відрізняти вироблені в Україні товари від іноземних, які намагаються видати за українські.
Публічні закупівлі мають підтримувати українське виробництво, а не псевдолокалізований імпорт
Свириденко пояснила, що локалізація це один з найефективніших інструментів політики "Зроблено в Україні". За її словами цей інструмент вже допоміг вистояти виробникам громадського транспорту, комунальної техніки, рятувальних машин та інших галузей в період повномасштабного вторгнення.
Влітку ми розширили локалізацію в публічних закупівлях, і зараз вона поширюється на 128 категорій товарів
Доповнення
Кабінет міністрів ухвалив зміни до Держбюджету-2025, якими планує до кінця року спрямувати додатково 324,7 млрд гривень. Основне джерело фінансування збільшених видатків - кошти від ЄС у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine, а також скорочення непріоритетних видатків.