Как правительство планирует защищать права украинских производителей в публичных закупках: Свириденко раскрыла детали

$41.510.10
48.210.07
ukenru
19:08 • 1896 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
17:04 • 10611 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
15:17 • 21256 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
14:10 • 17489 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 16681 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 22618 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 31509 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 35030 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 18219 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18783 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
96%
746мм
Популярные новости
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго10 октября, 09:38 • 22985 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 22321 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 18999 просмотра
Порошенко предстал перед судом за госизмену, а его кум продает виллу за $4 млн: время отвечать - политолог10 октября, 12:02 • 14865 просмотра
Черкасская область полностью запитана, однако аварийные отключения продолжаются в 7 областях и Киеве - Минэнерго10 октября, 12:07 • 11804 просмотра
публикации
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto15:17 • 21243 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 22609 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10 октября, 10:53 • 31502 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать10 октября, 09:44 • 35022 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 86334 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Киевская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 19191 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 22510 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 26400 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 86334 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 36315 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Ручная граната
E-6 Mercury

Как правительство планирует защищать права украинских производителей в публичных закупках: Свириденко раскрыла детали

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

Министерство экономики будет требовать от украинских компаний дополнительные доказательства производства товаров в Украине для государственных закупок. Это позволит выявлять мошенников и поддерживать украинское производство, а не псевдолокализованный импорт.

Как правительство планирует защищать права украинских производителей в публичных закупках: Свириденко раскрыла детали

Украинские компании, желающие продавать товары государству, должны предоставить дополнительные доказательства того, что их продукция произведена в Украине. Таким образом Министерство экономики сможет выявлять потенциальных мошенников, сообщила глава правительства Юлия Свириденко, пишет УНН.

Защищаем права украинских производителей в публичных закупках. Отныне украинские компании, которые хотят продавать свои товары государству, должны предоставить дополнительные доказательства того, что продукция действительно произведена в Украине. Министерство экономики будет проводить анализ и выявлять мошенников 

- отметила Свириденко.

Глава правительства подчеркнула, что государство сможет эффективнее отличать произведенные в Украине товары от иностранных, которые пытаются выдать за украинские.

Публичные закупки должны поддерживать украинское производство, а не псевдолокализованный импорт 

- добавила премьер.

Свириденко пояснила, что локализация — это один из самых эффективных инструментов политики "Сделано в Украине". По ее словам, этот инструмент уже помог выстоять производителям общественного транспорта, коммунальной техники, спасательных машин и других отраслей в период полномасштабного вторжения.

Летом мы расширили локализацию в публичных закупках, и сейчас она распространяется на 128 категорий товаров 

- подчеркнула Свириденко.

Дополнение

Кабинет министров принял изменения в Госбюджет-2025, которыми планирует до конца года направить дополнительно 324,7 млрд гривен. Основной источник финансирования увеличенных расходов - средства от ЕС в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine, а также сокращение неприоритетных расходов.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Европейский Союз