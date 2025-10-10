Как правительство планирует защищать права украинских производителей в публичных закупках: Свириденко раскрыла детали
Киев • УНН
Министерство экономики будет требовать от украинских компаний дополнительные доказательства производства товаров в Украине для государственных закупок. Это позволит выявлять мошенников и поддерживать украинское производство, а не псевдолокализованный импорт.
Украинские компании, желающие продавать товары государству, должны предоставить дополнительные доказательства того, что их продукция произведена в Украине. Таким образом Министерство экономики сможет выявлять потенциальных мошенников, сообщила глава правительства Юлия Свириденко, пишет УНН.
Защищаем права украинских производителей в публичных закупках. Отныне украинские компании, которые хотят продавать свои товары государству, должны предоставить дополнительные доказательства того, что продукция действительно произведена в Украине. Министерство экономики будет проводить анализ и выявлять мошенников
Глава правительства подчеркнула, что государство сможет эффективнее отличать произведенные в Украине товары от иностранных, которые пытаются выдать за украинские.
Публичные закупки должны поддерживать украинское производство, а не псевдолокализованный импорт
Свириденко пояснила, что локализация — это один из самых эффективных инструментов политики "Сделано в Украине". По ее словам, этот инструмент уже помог выстоять производителям общественного транспорта, коммунальной техники, спасательных машин и других отраслей в период полномасштабного вторжения.
Летом мы расширили локализацию в публичных закупках, и сейчас она распространяется на 128 категорий товаров
Дополнение
