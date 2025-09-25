$41.410.03
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 15536 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
06:48 • 19284 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 43679 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 46675 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 69418 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 52634 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46527 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 41657 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 72009 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Ексклюзив
06:09 • 43710 перегляди
Актуальне
Financial Times
BFM TV
МіГ-31
The Guardian
Свіфт

Як повернутися до української школи після перебування за кордоном: пояснює освітній омбудсман

Київ • УНН

 • 606 перегляди

Освітній омбудсман Надія Лещик наголосила на важливості створення сприятливих умов для реінтеграції українських дітей, які навчалися за кордоном. Вона запропонувала ознайомитися з основними принципами для надолуження освітніх втрат та психологічної підтримки.

Як повернутися до української школи після перебування за кордоном: пояснює освітній омбудсман

Через повномасштабне вторгнення багато українських дітей навчаються за кордоном. Щоб забезпечити їм плавне повернення до української системи освіти, важливо створити сприятливі умови для реінтеграції, надолуження освітніх втрат та психологічної підтримки. Про це заявила освітній омбудсман України Надія Лещик, пише УНН.

Деталі

Для того, щоб наші діти не лише зберігали зв'язок з українською освітою, перебуваючи за кордоном, а й поверталися в Україну та реінтегрувалися назад - для них мають бути створені сприятливі умови. Тобто процес повернення має бути полегшеним, неформалізованим

- наголошує Лещик.

Омбудсман додає, що діти та їхні батьки повинні розуміти, що їх тут чекають, адже проблем, з якими вони стикаються впливають на їхній вибір.

Щоб інформаційно допомогти дітям та батькам, які повернулися в Україну, розпочати або продовжити навчання дитини в українській системі освіти, Лещик пропонує ознайомитися з основними принципами.

Надолуження освітніх втрат та індивідуальна траєкторія навчання

Кожен учень має право на індивідуальний навчальний шлях, який враховує його здібності, інтереси та потреби. Учень може обирати: форму навчання, предмети, темп і послідовність вивчення, а також методи та засоби навчання. Індивідуальна траєкторія підходить як для індивідуальних форм (екстернат, сімейна форма, педагогічний патронаж), так і для очної або дистанційної форми навчання. Це особливо корисно для дітей, які потребують додаткової підтримки, адаптації або мовної допомоги.

Дітям, які повертаються з-за кордону, потрібен час, щоб звикнути до української школи. Важливо, щоб їх підтримували батьки, вчителі та психологи. Це допомагає швидше надолужити навчальні прогалини та адаптуватися соціально.

Можливі форми навчання після повернення в Україну

  • очна або змішана - навчання у школі з безпосередньою участю;
    • дистанційна - навчання вдома онлайн, організоване школою;
      • екстернат - учень самостійно проходить програму;
        • сімейна (домашня) форма - навчання організовують батьки;
          • педагогічний патронаж - для дітей, які не можуть навчатися іншим способом.

            Перед вибором форми навчання варто уточнити в школі можливість дистанційного навчання та врахувати потреби дитини, стан здоров’я та безпеку

            - каже омбудсман.

            Психологічна підтримка та адаптація

            Дитина може хвилюватися через зміну середовища, мовне оточення або втрату соціальних зв’язків. Важливо, щоб вона відчувала підтримку і безпеку в школі, вдома та серед друзів. Спільна робота батьків і педагогів допомагає швидко адаптуватися та відновити навчальний процес.

            Визнання знань, здобутих за кордоном

            Результати навчання, здобуті за кордоном, оцінюють залежно від обраної форми навчання. Перед поверненням до школи важливо узгодити це з адміністрацією, щоб дитина могла безперервно продовжувати навчання.

            Сертифікати на освітні гранти МОН почали надходити в "Дію": деталі підтвердження та отримання24.09.25, 15:48 • 2504 перегляди

            Альона Уткіна

            СуспільствоОсвіта
            Україна