Як повернутися до української школи після перебування за кордоном: пояснює освітній омбудсман
Київ • УНН
Освітній омбудсман Надія Лещик наголосила на важливості створення сприятливих умов для реінтеграції українських дітей, які навчалися за кордоном. Вона запропонувала ознайомитися з основними принципами для надолуження освітніх втрат та психологічної підтримки.
Через повномасштабне вторгнення багато українських дітей навчаються за кордоном. Щоб забезпечити їм плавне повернення до української системи освіти, важливо створити сприятливі умови для реінтеграції, надолуження освітніх втрат та психологічної підтримки. Про це заявила освітній омбудсман України Надія Лещик, пише УНН.
Деталі
Для того, щоб наші діти не лише зберігали зв'язок з українською освітою, перебуваючи за кордоном, а й поверталися в Україну та реінтегрувалися назад - для них мають бути створені сприятливі умови. Тобто процес повернення має бути полегшеним, неформалізованим
Омбудсман додає, що діти та їхні батьки повинні розуміти, що їх тут чекають, адже проблем, з якими вони стикаються впливають на їхній вибір.
Щоб інформаційно допомогти дітям та батькам, які повернулися в Україну, розпочати або продовжити навчання дитини в українській системі освіти, Лещик пропонує ознайомитися з основними принципами.
Надолуження освітніх втрат та індивідуальна траєкторія навчання
Кожен учень має право на індивідуальний навчальний шлях, який враховує його здібності, інтереси та потреби. Учень може обирати: форму навчання, предмети, темп і послідовність вивчення, а також методи та засоби навчання. Індивідуальна траєкторія підходить як для індивідуальних форм (екстернат, сімейна форма, педагогічний патронаж), так і для очної або дистанційної форми навчання. Це особливо корисно для дітей, які потребують додаткової підтримки, адаптації або мовної допомоги.
Дітям, які повертаються з-за кордону, потрібен час, щоб звикнути до української школи. Важливо, щоб їх підтримували батьки, вчителі та психологи. Це допомагає швидше надолужити навчальні прогалини та адаптуватися соціально.
Можливі форми навчання після повернення в Україну
- очна або змішана - навчання у школі з безпосередньою участю;
- дистанційна - навчання вдома онлайн, організоване школою;
- екстернат - учень самостійно проходить програму;
- сімейна (домашня) форма - навчання організовують батьки;
- педагогічний патронаж - для дітей, які не можуть навчатися іншим способом.
Перед вибором форми навчання варто уточнити в школі можливість дистанційного навчання та врахувати потреби дитини, стан здоров’я та безпеку
Психологічна підтримка та адаптація
Дитина може хвилюватися через зміну середовища, мовне оточення або втрату соціальних зв’язків. Важливо, щоб вона відчувала підтримку і безпеку в школі, вдома та серед друзів. Спільна робота батьків і педагогів допомагає швидко адаптуватися та відновити навчальний процес.
Визнання знань, здобутих за кордоном
Результати навчання, здобуті за кордоном, оцінюють залежно від обраної форми навчання. Перед поверненням до школи важливо узгодити це з адміністрацією, щоб дитина могла безперервно продовжувати навчання.
