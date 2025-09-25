Как вернуться в украинскую школу после пребывания за границей: объясняет образовательный омбудсмен

Из-за полномасштабного вторжения многие украинские дети учатся за границей. Чтобы обеспечить им плавное возвращение в украинскую систему образования, важно создать благоприятные условия для реинтеграции, восполнения образовательных потерь и психологической поддержки. Об этом заявила образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик, пишет УНН.

Детали

Для того, чтобы наши дети не только сохраняли связь с украинским образованием, находясь за границей, но и возвращались в Украину и реинтегрировались обратно - для них должны быть созданы благоприятные условия. То есть процесс возвращения должен быть облегченным, неформализованным - отмечает Лещик.

Омбудсмен добавляет, что дети и их родители должны понимать, что их здесь ждут, ведь проблемы, с которыми они сталкиваются, влияют на их выбор.

Чтобы информационно помочь детям и родителям, вернувшимся в Украину, начать или продолжить обучение ребенка в украинской системе образования, Лещик предлагает ознакомиться с основными принципами.

Восполнение образовательных потерь и индивидуальная траектория обучения

Каждый ученик имеет право на индивидуальный учебный путь, который учитывает его способности, интересы и потребности. Ученик может выбирать: форму обучения, предметы, темп и последовательность изучения, а также методы и средства обучения. Индивидуальная траектория подходит как для индивидуальных форм (экстернат, семейная форма, педагогический патронаж), так и для очной или дистанционной формы обучения. Это особенно полезно для детей, которые нуждаются в дополнительной поддержке, адаптации или языковой помощи.

Детям, возвращающимся из-за границы, нужно время, чтобы привыкнуть к украинской школе. Важно, чтобы их поддерживали родители, учителя и психологи. Это помогает быстрее восполнить учебные пробелы и адаптироваться социально.

Возможные формы обучения после возвращения в Украину

очная или смешанная - обучение в школе с непосредственным участием;

дистанционная - обучение дома онлайн, организованное школой;

экстернат - ученик самостоятельно проходит программу;

семейная (домашняя) форма - обучение организуют родители;

педагогический патронаж - для детей, которые не могут учиться другим способом.

Перед выбором формы обучения стоит уточнить в школе возможность дистанционного обучения и учесть потребности ребенка, состояние здоровья и безопасность - говорит омбудсмен.

Психологическая поддержка и адаптация

Ребенок может волноваться из-за смены среды, языкового окружения или потери социальных связей. Важно, чтобы он чувствовал поддержку и безопасность в школе, дома и среди друзей. Совместная работа родителей и педагогов помогает быстро адаптироваться и возобновить учебный процесс.

Признание знаний, полученных за границей

Результаты обучения, полученные за границей, оцениваются в зависимости от выбранной формы обучения. Перед возвращением в школу важно согласовать это с администрацией, чтобы ребенок мог беспрерывно продолжать обучение.

