13135 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
17366 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
40593 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 45054 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 68044 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 52116 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46135 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 41574 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 71917 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 23209 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Как вернуться в украинскую школу после пребывания за границей: объясняет образовательный омбудсмен

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик подчеркнула важность создания благоприятных условий для реинтеграции украинских детей, обучавшихся за границей. Она предложила ознакомиться с основными принципами для восполнения образовательных потерь и психологической поддержки.

Как вернуться в украинскую школу после пребывания за границей: объясняет образовательный омбудсмен

Из-за полномасштабного вторжения многие украинские дети учатся за границей. Чтобы обеспечить им плавное возвращение в украинскую систему образования, важно создать благоприятные условия для реинтеграции, восполнения образовательных потерь и психологической поддержки. Об этом заявила образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик, пишет УНН.

Детали

Для того, чтобы наши дети не только сохраняли связь с украинским образованием, находясь за границей, но и возвращались в Украину и реинтегрировались обратно - для них должны быть созданы благоприятные условия. То есть процесс возвращения должен быть облегченным, неформализованным

- отмечает Лещик.

Омбудсмен добавляет, что дети и их родители должны понимать, что их здесь ждут, ведь проблемы, с которыми они сталкиваются, влияют на их выбор.

Чтобы информационно помочь детям и родителям, вернувшимся в Украину, начать или продолжить обучение ребенка в украинской системе образования, Лещик предлагает ознакомиться с основными принципами.

Восполнение образовательных потерь и индивидуальная траектория обучения

Каждый ученик имеет право на индивидуальный учебный путь, который учитывает его способности, интересы и потребности. Ученик может выбирать: форму обучения, предметы, темп и последовательность изучения, а также методы и средства обучения. Индивидуальная траектория подходит как для индивидуальных форм (экстернат, семейная форма, педагогический патронаж), так и для очной или дистанционной формы обучения. Это особенно полезно для детей, которые нуждаются в дополнительной поддержке, адаптации или языковой помощи.

Детям, возвращающимся из-за границы, нужно время, чтобы привыкнуть к украинской школе. Важно, чтобы их поддерживали родители, учителя и психологи. Это помогает быстрее восполнить учебные пробелы и адаптироваться социально.

Возможные формы обучения после возвращения в Украину

  • очная или смешанная - обучение в школе с непосредственным участием;
    • дистанционная - обучение дома онлайн, организованное школой;
      • экстернат - ученик самостоятельно проходит программу;
        • семейная (домашняя) форма - обучение организуют родители;
          • педагогический патронаж - для детей, которые не могут учиться другим способом.

            Перед выбором формы обучения стоит уточнить в школе возможность дистанционного обучения и учесть потребности ребенка, состояние здоровья и безопасность

            - говорит омбудсмен.

            Психологическая поддержка и адаптация

            Ребенок может волноваться из-за смены среды, языкового окружения или потери социальных связей. Важно, чтобы он чувствовал поддержку и безопасность в школе, дома и среди друзей. Совместная работа родителей и педагогов помогает быстро адаптироваться и возобновить учебный процесс.

            Признание знаний, полученных за границей

            Результаты обучения, полученные за границей, оцениваются в зависимости от выбранной формы обучения. Перед возвращением в школу важно согласовать это с администрацией, чтобы ребенок мог беспрерывно продолжать обучение.

            Сертификаты на образовательные гранты МОН начали поступать в "Дію": детали подтверждения и получения24.09.25, 15:48 • 2484 просмотра

            Алена Уткина

            ОбществоОбразование
            Украина