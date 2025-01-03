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Як ощадливо споживати електроенергію у найближчий період похолодання: низка порад від фахівців

Київ • УНН

 • 29184 перегляди

В Україні очікується похолодання, що призведе до зростання енергоспоживання. Енергетики надали 7 практичних порад щодо економного використання електроенергії для уникнення дефіциту.

Енергосистема досі відновлюється після масованих атак російської армії. В Укренерго нагадали, як діяти, щоб уникати проблем дефіциту електроенергії, передає УНН.

Деталі

​​У наступні кілька днів в Україні відчутно похолодає. Рівень енергоспоживання у морозну погоду — завжди суттєво зростає. Енергетики нагадують, як слід ощадливо користуватися електричними пристроями у побуті.

  • Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у ранкові та вечірні години пікового споживання. Це знизить навантаження на енергосистему, допоможе збалансувати можливості генерації та споживання електроенергії без застосування заходів обмеження.
    • Вимикайте зайве освітлення вдома і на роботі. Це не лише знизить загальний рівень енергоспоживання в країні, а й заощадить ваші кошти.
      • Вимикайте з мережі техніку, якою не користуєтесь. Навіть «в режимі очікування» побутові прилади споживають значний обсяг електроенергії.
        • Кип’ятіть в електрочайнику лише ту кількість води, яка вам потрібна. Так буде швидше, економніше і корисніше, адже споживання багаторазово прокип’яченої води — не рекомендоване медиками.
          • За можливості, користуйтесь потужними електроприладами в години найменшого споживання. Зараз — це нічний час, після 23:00.
            • Не тримайте електричні пристрої на зарядці довше, ніж необхідно для повного заряду акумулятора. Це буде корисно самим приладам і зменшить рівень вашого енергоспоживання.
              • Використовуйте енергоощадливі LED-лампи. Вони споживають в рази менше електроенергії, порівняно з лампами розжарювання.

                Нагадаємо

                Експерти розповіли про ефективні способи економії електроенергії в умовах дефіциту. Серед порад - використання LED-ламп, екорежимів побутової техніки та правильне планування енергоспоживання.

                3 січня у Придністров'ї введуть годинні відключення електроенергії через перевищення споживання. Обмеження торкнуться Тирасполя, Рибниці, Бендер та інших населених пунктів із 18:00 до 22:00.

                У Молдові різко зростуть тарифи на тепло та електроенергію03.01.25, 14:37 • 23437 переглядiв

                Ігор Тележніков

                Ігор Тележніков

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