Как экономно потреблять электроэнергию в ближайший период похолодания: ряд советов от специалистов

Энергосистема до сих пор восстанавливается после массированных атак российской армии. В Укрэнерго напомнили, как действовать, чтобы избегать проблем дефицита электроэнергии, передает УНН.

Детали

В следующие несколько дней в Украине ощутимо похолодает. Уровень энергопотребления в морозную погоду - всегда существенно возрастает. Энергетики напоминают, как следует экономно пользоваться электрическими устройствами в быту.

Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в утренние и вечерние часы пикового потребления. Это снизит нагрузку на энергосистему, поможет сбалансировать возможности генерации и потребления электроэнергии без применения мер ограничения.

Выключайте лишнее освещение дома и на работе. Это не только снизит общий уровень энергопотребления в стране, но и сэкономит ваши средства.

Выключайте из сети технику, которой не пользуетесь. Даже «в режиме ожидания» бытовые приборы потребляют значительный объем электроэнергии.

Кипятите в электрочайнике только то количество воды, которое вам нужно. Так будет быстрее, экономнее и полезнее, ведь потребление многократно прокипяченной воды - не рекомендовано медиками.

По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами в часы наименьшего потребления. Сейчас - это ночное время, после 23:00.

Не держите электрические устройства на зарядке дольше, чем необходимо для полного заряда аккумулятора. Это будет полезно самим приборам и уменьшит уровень вашего энергопотребления.

Используйте энергосберегающие LED-лампы. Они потребляют в разы меньше электроэнергии, по сравнению с лампами накаливания.

Напомним,

Эксперты рассказали о эффективных способах экономии электроэнергии в условиях дефицита. Среди советов - использование LED-ламп, экорежимов бытовой техники и правильное планирование энергопотребления.

3 января в Приднестровье введут часовые отключения электроэнергии из-за превышения потребления. Ограничения коснутся Тирасполя, Рыбницы, Бендер и других населенных пунктов с 18:00 до 22:00.

В Молдове резко вырастут тарифы на тепло и электроэнергию