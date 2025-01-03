Как экономно потреблять электроэнергию в ближайший период похолодания: ряд советов от специалистов
Киев • УНН
В Украине ожидается похолодание, что приведет к росту энергопотребления. Энергетики предоставили 7 практических советов по экономному использованию электроэнергии во избежание дефицита.
Энергосистема до сих пор восстанавливается после массированных атак российской армии. В Укрэнерго напомнили, как действовать, чтобы избегать проблем дефицита электроэнергии, передает УНН.
Детали
В следующие несколько дней в Украине ощутимо похолодает. Уровень энергопотребления в морозную погоду - всегда существенно возрастает. Энергетики напоминают, как следует экономно пользоваться электрическими устройствами в быту.
- Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в утренние и вечерние часы пикового потребления. Это снизит нагрузку на энергосистему, поможет сбалансировать возможности генерации и потребления электроэнергии без применения мер ограничения.
- Выключайте лишнее освещение дома и на работе. Это не только снизит общий уровень энергопотребления в стране, но и сэкономит ваши средства.
- Выключайте из сети технику, которой не пользуетесь. Даже «в режиме ожидания» бытовые приборы потребляют значительный объем электроэнергии.
- Кипятите в электрочайнике только то количество воды, которое вам нужно. Так будет быстрее, экономнее и полезнее, ведь потребление многократно прокипяченной воды - не рекомендовано медиками.
- По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами в часы наименьшего потребления. Сейчас - это ночное время, после 23:00.
- Не держите электрические устройства на зарядке дольше, чем необходимо для полного заряда аккумулятора. Это будет полезно самим приборам и уменьшит уровень вашего энергопотребления.
- Используйте энергосберегающие LED-лампы. Они потребляют в разы меньше электроэнергии, по сравнению с лампами накаливания.
Напомним,
Эксперты рассказали о эффективных способах экономии электроэнергии в условиях дефицита. Среди советов - использование LED-ламп, экорежимов бытовой техники и правильное планирование энергопотребления.
3 января в Приднестровье введут часовые отключения электроэнергии из-за превышения потребления. Ограничения коснутся Тирасполя, Рыбницы, Бендер и других населенных пунктов с 18:00 до 22:00.
В Молдове резко вырастут тарифы на тепло и электроэнергию3 янв. 2025, 12:37 • 16635 просмотров