Як має розвиватися сучасна архітектура — відомі українські архітекторки розповіли своє бачення на STEM is FEM

Катерина Ярова, фундатор та головний архітектор харківського бюро IK-architects вважає, що наразі українські виші не дають студентам достатнього рівня знань. Тому майбутнім архітекторам треба навчатися додатково. Особливо це стосується проблеми презентації готових проєктів, комунікації з будівельниками та застосування сучасних екотехнологій.

“На сьогодні найцікавішими для мене є два напрямки. Активні доми — це сучасні будівлі, що відповідають 9 критеріям. В першу чергу це екологічність, енергозберігання, наявність альтернативних джерел енергії, показники CO2 всередині приміщення та доступ денного світла. Вивчати цей аспект сьогодні дуже актуально. Друга річ — доповнена реальність. Сьогодні ця технологія максимально популярна і в майбутньому відіграватиме значну роль в архітектурному проєктуванні”, — впевнена Ярова.

Головна архітекторка інноваційного міста Unit.city у Києві Олена Цимбалюк розвінчала декілька міфів про архітектурну професію. За її словами, сучасні архітектори — це не виключно художники чи креслярі. Це також і інженери, і психологи, і менеджери, і журналісти в одній особі, адже свої проекти треба робити не лише гарно, але й грамотно та практично. Треба правильно пояснити проєкти виконавцю і постійно слідкувати за останніми трендами.

“Ти створюєш образ, ти придумуєш, як буде зручно замовнику чи кінцевому користувачу твого проєкту. Ти маєш розуміти всі впливи на нього. Тобі довго треба працювати із конструктором, який буде його втілювати в життя. Треба постійно слідкувати за технічними новинками — новітніми комп’ютерними програмами, технологіями. Сьогодні вже будинки на 3D принтерах друкують, а найостанніший тренд — дерев’яні багатоповерхівки. Це все треба мати на увазі”, — порадила пані Цимбалюк.

Свій погляд на гендерну проблематику висловила Анна Іскіердо, креативна директорка архітектурного бюро AIMM, що відоме завдяки реконструкції кінотеатру “Жовтень” та проєкту перебудови притулку для тварин “Сіріус”. Фахівчиня впевнена, що архітектура без сумніву не лише чоловіча, але і жіноча професія. Проблеми, з якими стикаються архітектори, жінкам подекуди навіть легше вирішувати.

Керуюча партнерка і засновниця Української інжинірингової компанії CBM FORUM Юлія Двороковська приділила увагу відносинам між архітекторами та будівельниками. За словами експертки, у суспільстві ці дві професії дарма сприймаються як одне ціле. Насправді, це дуже різні галузі, які, все ж, можна назвати однією сім’єю. Проте, сім’єю вельми норовливою.

В рамках заходу експертки також прочитали дівчатам лекцію про урбаністику та провели майстер-клас із роботи в програмі з 3D моделювання SketchUp, за результатами якої школярки змогли розробити власні проєкти велостанцій. Про це розповів ініціатор проєкту STEM is FEM, IT-бізнесмен та інвестор компанії Reface Сергій Токарєв.

“Важлива частина кожного модулю — можливість знайти практичне вирішення до якоїсь проблеми. Дівчата вже створювали концепти роботів, що допоможуть у боротьбі з коронавірусом та макети лавок з функцією дотримання дистанції. На модулі з архітектури ми запропонували учасницям розробити проєкти велостанцій з додатковими функціями для власних міст”, ¬— пояснив Сергій Токарєв.

Нагадаємо, STEM is FEM, — це навчально-освітній проєкт, покликаний заохочувати українських дівчат обирати технічні спеціальності та спростовувати шкідливі стереотипи щодо “нежіночих професій”.