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Як Help volunteer допомагає збирати гроші для ЗСУ та тим, хто постраждав від війни

Як Help volunteer допомагає збирати гроші для ЗСУ та тим, хто постраждав від війни

Київ • УНН

 • 384573 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Платформа об’єднує волонтерів та тих, хто бажає допомогти. Завдяки Help volunteer вже вдалося зібрати майже 2 млн грн, пише УНН.

Українці вже понад 100 днів активно та невпинно допомагають армії та тим, хто постраждав від війни. Найчастіше збирають гроші на паливо для волонтерів, авто для військових, ліки, продуктові набори для цивільних, “броніки”, форму, шоломи та військові товари.

Збір може створити будь-який волонтер, однак він з’явиться на платформі тільки після перевірки модератором. Тобто всі, хто допомагають, можуть бути впевнені, що кошти йдуть за призначенням.

Кошти для деяких кампаній збираються буквально за лічені години. Так, за трохи більше ніж чотири години вдалося зібрати понад 82 тис. грн на медичні аптечки.

А наймасштабнішою по сумі грошей була кампанія для допомоги загону спецпризначенців з Києва. Щоб купити дрон з тепловізором, зібрали 264 тис. грн.

Не менш активно люди допомагають своїм знайомим, колегам та близьким, які під час війни втратили здоров’я, домівки та кошти для існування.

Зібрали гроші для односельчан після окупації

Марина провела 2 тижні в окупації у селі Бобрик (Київська область). Коли їй вдалося виїхати, дівчина вирішила допомогти рідному селу. На той час у селі не було електрики, опалення, води та інтернету. Їжі та води місцевим жителям також не вистачало, бо магазини спалили чи розтрощили росіяни. А гуманітарної допомоги, яка доїхала у село, було занадто мало для більш ніж 500 місцевих жителів, які залишилися там.

“Війну я відчула на собі в прямому сенсі того слова. Поки я була в окупації у селі під Броварами, я відчула, як це бути без їжі, без засобів гігієни, без одягу, без ліків і без можливості виїхати. Бачила, як палають будинки, ліси, городи, палають магазини і машини. Тому, коли виїхала по зеленому коридору і була у безпечному місці, мені дуже хотілось допомогти тим, хто змоги виїхати не мав”, – говорить Марина.

Завдяки кампанії, Марині вдалося зібрати 40 тис. грн на продукти харчування та речі першої необхідності для односельчан. Причому кошти зібрали буквально за тиждень. Через кампанію про село дізналися й інші волонтери, тож у Бобрик стали привозити більше гуманітарної та адресної допомоги.

Допомогли сім’ї з Маріуполя

Родині Саші вдалося виїхати з Маріуполя до Запоріжжя. Щоб врятуватися, їм довелося буквально пішки йти під пострілами та вибухами. Звісно, про те, щоб взяти із собою якісь речі, мови не було, тож вхопити вдалося тільки рюкзаки з найнеобхіднішим. Сім’я врятувалася, однак втратила майже все – близьких, дім та роботу.

Тож у Києві, куди переїхала родина Саші, їм доводиться починати все з нуля. Колеги вирішили допомогти йому та зібрати кошти на оренду житла та речі першої необхідності.

“Рішення відкрити збір ми прийняли швидко і впевнено, без зайвих слів, мотивації та сумнівів. Було зрозуміло, що наша підтримка - це все, на що можуть розраховувати зараз ті, хто виїхав з Маріуполя. Ми швидко зібрали потрібну сумму. Я плакала. Це не просто зворушливо, це в першу чергу дуже надихає, така безумовна людяність і щедрість”, – коментує Марія, авторка кампанії.

За 4 дні вдалося закрити збір з сумою понад 35 тис. грн.

Зібрали кошти на реабілітацію захиснику, що втратив ногу

Ігор втратив ногу, захищаючи нашу країні від росіян на Донеччині. Захиснику всього лиш 19 років. Після операції Ігорю необхідна довга та тривала реабілітація. Однак коштів на неї у родини не залишилося.

Кампанію для допомоги Ігорю створила однокласниця його брата – Олександра. Метою було зібрати 50 тис. грн.

“Чесно кажучи, я не сподівалася зібрати суму, яку я встановила цільовою, бо адекватно розуміла, скільки зараз відкрито зборів, і як багато людей допомагають. Я часто заглядала на сторінку своєї кампанії і бачила, як сума збору збільшувалася на тисячі, десятки тисяч! Вкотре переконалася, що наші люди неймовірні і з дуже величезним серцем”, – говорить Олександра.

Половину суми вдалося отримати вже у перший день кампанії. Решту коштів – впродовж тижня. Тож на захисника чекає належна реабілітація.

Подивитися відкриті кампанії та долучитися до збору коштів можна тут.

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