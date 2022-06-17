Как Help volunteer помогает собирать деньги для ВСУ и пострадавшим от войны

ukru
19:03 • 30888 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 92520 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 102655 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 89932 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 63862 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 78229 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 70255 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 108274 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 120592 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126372 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 90776 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 67273 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 41267 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 46567 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 58579 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 108282 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 109276 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 248989 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 278603 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 215245 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 90776 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 120597 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 106865 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 124417 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 126683 просмотра
Актуальное
Как Help volunteer помогает собирать деньги для ВСУ и пострадавшим от войны

Как Help volunteer помогает собирать деньги для ВСУ и пострадавшим от войны

Киев • УНН

 • 384570 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Платформа о’объединяет волонтеров и желающих помочь. Благодаря Help volunteer уже удалось собрать почти 2 млн грн, пишет .

Украинцы уже более 100 дней активно и неустанно помогают армии и пострадавшим от войны. Чаще всего собирают деньги на топливо для волонтеров, авто для военных, лекарства, продуктовые наборы для гражданских, “броники”, форму, шлемы и военные товары.

Сбор может создать любой волонтер, однако он с’появится на платформе только после проверки модератором. То есть все помогающие могут быть уверены, что средства идут по назначению.

Средства для некоторых кампаний собираются буквально за считанные часы. Так, за чуть более четырех часов удалось собрать более 82 тыс. грн на медицинские аптечки .

А самой масштабной по сумме денег была кампания для помощи отряду спецназовцев из Киева. Чтобы купить дрон с тепловизором, собрали 264 тыс. грн.

Не менее активно люди помогают своим знакомым, коллегам и близким, которые во время войны потеряли здоровье, дома и средства к существованию.

Собрали деньги для односельчан после оккупации

Марина провела 2 недели в оккупации в селе Бобрик (Киевская область). Когда ей удалось уехать, девушка решила помочь родной деревне. В то время в селе не было электричества, отопления, воды и интернета. Еды и воды местным жителям также не хватало, потому что магазины сожгли или разбили россияне. А гуманитарной помощи, доехавшей в село, было слишком мало для более чем 500 оставшихся там местных жителей.

“Войну я испытала на себе в прямом смысле того слова. Пока я была в оккупации в селе под Броварами, я почувствовала, как это быть без еды, без средств гигиены, без одежды, лекарств и без возможности уехать. Видела, как пылают дома, леса, огороды, горят магазины и машины. Поэтому, когда выехала по зеленому коридору и была в безопасном месте, мне очень хотелось помочь тем, кто выехать не имел”, – говорит Марина.

Благодаря кампании, Марине удалось собрать 40 тыс. грн на продукты питания и вещи первой необходимости для односельчан. Причем средства собрали буквально через неделю. Через кампанию о селе узнали и другие волонтеры, поэтому в Бобрик стали привозить больше гуманитарной и адресной помощи.

Помогли семь’е из Мариуполя

Семье Саше удалось выехать из Мариуполя в Запорожье. Чтобы спастись, им пришлось буквально пешком идти под выстрелами и взрывами. Конечно, о том, чтобы взять с собой какие-то вещи, речи не было, так что схватить удалось только рюкзаки с самым необходимым. Семь’я спаслась, однако потеряла почти все – близких, дом и работу.

Так что в Киеве, куда переехала семья Саши, им приходится начинать все с нуля. Коллеги решили помочь ему и собрать средства на аренду жилья и вещи первой необходимости.

“Решение открыть собрание мы приняли быстро и уверенно, без лишних слов, мотивации и сомнений. Было понятно, что наша поддержка – это все, на что могут рассчитывать сейчас выехавшие из Мариуполя. Мы быстро собрали нужную сумму. Я плакала. Это не просто трогательно, это в первую очередь очень вдохновляет, такая безусловная человечность и щедрость”, – комментирует Мария, автор кампании.

За 4 дня удалось закрыть сбор с суммой более 35 тыс. грн.

Собрали средства на реабилитацию защитнику, потерявшему ногу

Игорь потерял ногу, защищая нашу страну от россиян в Донецкой области. Защитнику всего 19 лет. После операции Игорю необходима длительная реабилитация. Однако средств на нее у семьи не осталось.

Кампаниюдля помощи Игорю создала одноклассница его брата– Александра. Целью было собрать 50 тысяч гривен.

“Честно говоря, я не надеялась собрать сумму, которую я установила целевой, потому что адекватно понимала, сколько сейчас открыто собрания, и как многие помогают. Я часто заглядывала на страницу своей кампании и видела как сумма сбора увеличивалась на тысячи, десятки тысяч! Еще раз убедилась, что наши люди невероятны и с очень огромным сердцем”, – говорит Александра.

Половину суммы удалось получить уже в первый день кампании. Остальные средства – в течение недели. Поэтому защитника ждет надлежащая реабилитация.

Посмотреть открытые кампании и присоединиться к сбору средств здесь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы