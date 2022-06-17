Как Help volunteer помогает собирать деньги для ВСУ и пострадавшим от войны

Украинцы уже более 100 дней активно и неустанно помогают армии и пострадавшим от войны. Чаще всего собирают деньги на топливо для волонтеров, авто для военных, лекарства, продуктовые наборы для гражданских, “броники”, форму, шлемы и военные товары.

Сбор может создать любой волонтер, однако он с’появится на платформе только после проверки модератором. То есть все помогающие могут быть уверены, что средства идут по назначению.

Средства для некоторых кампаний собираются буквально за считанные часы. Так, за чуть более четырех часов удалось собрать более 82 тыс. грн на медицинские аптечки .

А самой масштабной по сумме денег была кампания для помощи отряду спецназовцев из Киева. Чтобы купить дрон с тепловизором, собрали 264 тыс. грн.

Не менее активно люди помогают своим знакомым, коллегам и близким, которые во время войны потеряли здоровье, дома и средства к существованию.

Собрали деньги для односельчан после оккупации

Марина провела 2 недели в оккупации в селе Бобрик (Киевская область). Когда ей удалось уехать, девушка решила помочь родной деревне. В то время в селе не было электричества, отопления, воды и интернета. Еды и воды местным жителям также не хватало, потому что магазины сожгли или разбили россияне. А гуманитарной помощи, доехавшей в село, было слишком мало для более чем 500 оставшихся там местных жителей.

“Войну я испытала на себе в прямом смысле того слова. Пока я была в оккупации в селе под Броварами, я почувствовала, как это быть без еды, без средств гигиены, без одежды, лекарств и без возможности уехать. Видела, как пылают дома, леса, огороды, горят магазины и машины. Поэтому, когда выехала по зеленому коридору и была в безопасном месте, мне очень хотелось помочь тем, кто выехать не имел”, – говорит Марина.

Благодаря кампании, Марине удалось собрать 40 тыс. грн на продукты питания и вещи первой необходимости для односельчан. Причем средства собрали буквально через неделю. Через кампанию о селе узнали и другие волонтеры, поэтому в Бобрик стали привозить больше гуманитарной и адресной помощи.

Помогли семь’е из Мариуполя

Семье Саше удалось выехать из Мариуполя в Запорожье. Чтобы спастись, им пришлось буквально пешком идти под выстрелами и взрывами. Конечно, о том, чтобы взять с собой какие-то вещи, речи не было, так что схватить удалось только рюкзаки с самым необходимым. Семь’я спаслась, однако потеряла почти все – близких, дом и работу.

Так что в Киеве, куда переехала семья Саши, им приходится начинать все с нуля. Коллеги решили помочь ему и собрать средства на аренду жилья и вещи первой необходимости.

“Решение открыть собрание мы приняли быстро и уверенно, без лишних слов, мотивации и сомнений. Было понятно, что наша поддержка – это все, на что могут рассчитывать сейчас выехавшие из Мариуполя. Мы быстро собрали нужную сумму. Я плакала. Это не просто трогательно, это в первую очередь очень вдохновляет, такая безусловная человечность и щедрость”, – комментирует Мария, автор кампании.

За 4 дня удалось закрыть сбор с суммой более 35 тыс. грн.

Собрали средства на реабилитацию защитнику, потерявшему ногу

Игорь потерял ногу, защищая нашу страну от россиян в Донецкой области. Защитнику всего 19 лет. После операции Игорю необходима длительная реабилитация. Однако средств на нее у семьи не осталось.

Кампаниюдля помощи Игорю создала одноклассница его брата– Александра. Целью было собрать 50 тысяч гривен.

“Честно говоря, я не надеялась собрать сумму, которую я установила целевой, потому что адекватно понимала, сколько сейчас открыто собрания, и как многие помогают. Я часто заглядывала на страницу своей кампании и видела как сумма сбора увеличивалась на тысячи, десятки тысяч! Еще раз убедилась, что наши люди невероятны и с очень огромным сердцем”, – говорит Александра.

Половину суммы удалось получить уже в первый день кампании. Остальные средства – в течение недели. Поэтому защитника ждет надлежащая реабилитация.

Посмотреть открытые кампании и присоединиться к сбору средств здесь.