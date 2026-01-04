Як адаптивний бадмінтон допоможе ветеранам російсько-української війни - у Генштабі відповіли
Київ • УНН
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про адаптивний бадмінтон як швидкий ракетковий вид спорту, що ідеально підходить ветеранам та ветеранкам російсько-української війни. Цей вид спорту рекомендований для фізичного відновлення, зокрема при травмах кінцівок, спинного мозку та ПТСР.
Деталі
Як зазначили в Генеральному штабі, ветерани та ветеранки війни можуть грати як задля розваги, так і будувати своє спортивне майбутнє.
Бадмінтон - це офіційний паралімпійський вид спорту. Регулярно проводяться Чемпіонати Європи, Світу та міжнародні турніри. Це може відкрити для вас нову мету - пройти шлях від тренувань у залі до п’єдесталів на світовій арені. Або ж ви можете просто круто провести час з друзями та сім’єю
Даний вид спорту часто рекомендують як частину фізичного відновлення, зокрема, якщо є:
- травми або ампутації верхньої кінцівки або нижніх
кінцівок (можна грати як на протезах, так і на кріслі колісному);
- травми спинного мозку: використовуються спеціальні
спортивні крісла колісні;
- ураження опорно-рухового апарату: порушення ходи,
обмежена рухливість суглобів;
- ПТСР та акубаротравми: гра вимагає повної концентрації
уваги, що допомагає перемикнути мозок і зняти психологічну напругу.
Головне правило - не нашкодити. Не рекомендується починати тренування, якщо є:
- гострий больовий синдром;
- незагоєні рани або активні запальні процеси;
- свіжі травми, що потребують спокою; тромбози або
серйозні серцеві порушення;
- неконтрольовані судоми чи важкі неврологічні стани;
- свіжі черепно-мозкові травми (струси, забої,
внутрішньочерепні крововиливи).
Важливо: Починати заняття варто лише після стабілізації стану та дозволу вашого лікаря або реабілітолога
Нагадаємо
В Україні стартував новий квартал програми "Ветеранський спорт", що надає ветеранам 1500 грн на оплату спортивних залів. Заявки приймаються до 20 січня.