Як адаптивний бадмінтон допоможе ветеранам російсько-української війни - у Генштабі відповіли

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про адаптивний бадмінтон як швидкий ракетковий вид спорту, що ідеально підходить ветеранам та ветеранкам російсько-української війни. Цей вид спорту рекомендований для фізичного відновлення, зокрема при травмах кінцівок, спинного мозку та ПТСР.

Як адаптивний бадмінтон допоможе ветеранам російсько-української війни - у Генштабі відповіли
Фото: Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ розповів про адаптивний бадмінтон - найшвидший ракетковий вид спорту, який чудово підійде ветеранам та ветеранкам російсько-української війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб.

Деталі

Як зазначили в Генеральному штабі, ветерани та ветеранки війни можуть грати як задля розваги, так і будувати своє спортивне майбутнє.

Бадмінтон - це офіційний паралімпійський вид спорту. Регулярно проводяться Чемпіонати Європи, Світу та міжнародні турніри. Це може відкрити для вас нову мету - пройти шлях від тренувань у залі до п’єдесталів на світовій арені. Або ж ви можете просто круто провести час з друзями та сім’єю

 - йдеться в дописі Генштабу.

Даний вид спорту часто рекомендують як частину фізичного відновлення, зокрема, якщо є:

  • травми або ампутації верхньої кінцівки або нижніх кінцівок (можна грати як на протезах, так і на кріслі колісному);
    • травми спинного мозку: використовуються спеціальні спортивні крісла колісні;
      • ураження опорно-рухового апарату: порушення ходи, обмежена рухливість суглобів;
        • ПТСР та акубаротравми: гра вимагає повної концентрації уваги, що допомагає перемикнути мозок і зняти психологічну напругу.

          Головне правило - не нашкодити. Не рекомендується починати тренування, якщо є:

          • гострий больовий синдром;
            • незагоєні рани або активні запальні процеси;
              • свіжі травми, що потребують спокою; тромбози або серйозні серцеві порушення;
                • неконтрольовані судоми чи важкі неврологічні стани;
                  • свіжі черепно-мозкові травми (струси, забої, внутрішньочерепні крововиливи).

                    Важливо: Починати заняття варто лише після стабілізації стану та дозволу вашого лікаря або реабілітолога

                    - додали в Генштабі.

                    Нагадаємо

                    В Україні стартував новий квартал програми "Ветеранський спорт", що надає ветеранам 1500 грн на оплату спортивних залів. Заявки приймаються до 20 січня.

                    Євген Устименко

                    СуспільствоВійна в УкраїніСпортЗдоров'я
                    Мобілізація
                    Війна в Україні
                    Генеральний штаб Збройних сил України
                    Україна