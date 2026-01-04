Как адаптивный бадминтон поможет ветеранам российско-украинской войны - в Генштабе ответили
Киев • УНН
Генеральный штаб ВСУ сообщил об адаптивном бадминтоне как быстром ракеточном виде спорта, идеально подходящем ветеранам и ветеранкам российско-украинской войны. Этот вид спорта рекомендован для физического восстановления, в частности при травмах конечностей, спинного мозга и ПТСР.
Детали
Как отметили в Генеральном штабе, ветераны и ветеранки войны могут играть как ради развлечения, так и строить свое спортивное будущее.
Бадминтон - это официальный паралимпийский вид спорта. Регулярно проводятся Чемпионаты Европы, Мира и международные турниры. Это может открыть для вас новую цель - пройти путь от тренировок в зале до пьедесталов на мировой арене. Или же вы можете просто круто провести время с друзьями и семьей
Данный вид спорта часто рекомендуют как часть физического восстановления, в частности, если есть:
- травмы или ампутации верхней конечности или нижних
конечностей (можно играть как на протезах, так и на кресле колесном);
- травмы спинного мозга: используются специальные
спортивные кресла колесные;
- поражения опорно-двигательного аппарата: нарушение походки,
ограниченная подвижность суставов;
- ПТСР и акубаротравмы: игра требует полной концентрации
внимания, что помогает переключить мозг и снять психологическое напряжение.
Главное правило - не навредить. Не рекомендуется начинать тренировки, если есть:
- острый болевой синдром;
- незажившие раны или активные воспалительные процессы;
- свежие травмы, требующие покоя; тромбозы или
серьезные сердечные нарушения;
- неконтролируемые судороги или тяжелые неврологические состояния;
- свежие черепно-мозговые травмы (сотрясения, ушибы,
внутричерепные кровоизлияния).
Важно: Начинать занятия стоит только после стабилизации состояния и разрешения вашего врача или реабилитолога
Напомним
В Украине стартовал новый квартал программы "Ветеранский спорт", которая предоставляет ветеранам 1500 грн на оплату спортивных залов. Заявки принимаются до 20 января.