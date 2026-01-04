$42.170.00
Как адаптивный бадминтон поможет ветеранам российско-украинской войны - в Генштабе ответили

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Генеральный штаб ВСУ сообщил об адаптивном бадминтоне как быстром ракеточном виде спорта, идеально подходящем ветеранам и ветеранкам российско-украинской войны. Этот вид спорта рекомендован для физического восстановления, в частности при травмах конечностей, спинного мозга и ПТСР.

Как адаптивный бадминтон поможет ветеранам российско-украинской войны - в Генштабе ответили
Фото: Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об адаптивном бадминтоне - самом быстром ракеточном виде спорта, который отлично подойдет ветеранам и ветеранкам российско-украинской войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

Как отметили в Генеральном штабе, ветераны и ветеранки войны могут играть как ради развлечения, так и строить свое спортивное будущее.

Бадминтон - это официальный паралимпийский вид спорта. Регулярно проводятся Чемпионаты Европы, Мира и международные турниры. Это может открыть для вас новую цель - пройти путь от тренировок в зале до пьедесталов на мировой арене. Или же вы можете просто круто провести время с друзьями и семьей

 - говорится в сообщении Генштаба.

Данный вид спорта часто рекомендуют как часть физического восстановления, в частности, если есть:

  • травмы или ампутации верхней конечности или нижних конечностей (можно играть как на протезах, так и на кресле колесном);
    • травмы спинного мозга: используются специальные спортивные кресла колесные;
      • поражения опорно-двигательного аппарата: нарушение походки, ограниченная подвижность суставов;
        • ПТСР и акубаротравмы: игра требует полной концентрации внимания, что помогает переключить мозг и снять психологическое напряжение.

          Главное правило - не навредить. Не рекомендуется начинать тренировки, если есть:

          • острый болевой синдром;
            • незажившие раны или активные воспалительные процессы;
              • свежие травмы, требующие покоя; тромбозы или серьезные сердечные нарушения;
                • неконтролируемые судороги или тяжелые неврологические состояния;
                  • свежие черепно-мозговые травмы (сотрясения, ушибы, внутричерепные кровоизлияния).

                    Важно: Начинать занятия стоит только после стабилизации состояния и разрешения вашего врача или реабилитолога

                    - добавили в Генштабе.

                    Напомним

                    В Украине стартовал новый квартал программы "Ветеранский спорт", которая предоставляет ветеранам 1500 грн на оплату спортивных залов. Заявки принимаются до 20 января.

                    Евгений Устименко

