Китайська компанія Xpeng відкликає більшість своїх електромобілів P7+ через проблему з кермом
Київ • УНН
Китайська компанія Xpeng відкликає 47,5 тисяч електроседанів P7+ через несправність проводки датчика, що може призвести до відмови кермового управління. Це становить близько 70% усіх проданих авто, випущених з 20 серпня минулого року по 27 квітня поточного.
Про це пише Bloombeg передає УНН.
Деталі
Китайський виробник електромобілів Xpeng Inc. відкликає 47 490 своїх седанів P7+, що вплине щонайменше на 70% клієнтів, які придбали один із них, через проблеми з кермовим керуванням, які створюють ризики для безпеки
У заяві Державної адміністрації з регулювання ринку Китаю, опублікованій 12 вересня, йдеться, що на деяких автомобілях, випущених у період з 20 серпня минулого року по 27 квітня поточного, може загорітися індикатор несправності кермового управління, а потім виникнути збій кермового управління через дефект у джгуті проводів датчика.
Це відкликання стало серйозним ударом по новій популярній моделі виробника. Станом на липень компанія поставила 67 тисяч седанів P7+ з моменту їхнього виходу наприкінці минулого року. Xpeng повідомляє, що усі дефектні деталі у відкликаних автомобілях буде замінено безкоштовно.
