11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
09:11
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
08:46
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
07:34
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Китайська компанія Xpeng відкликає більшість своїх електромобілів P7+ через проблему з кермом

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Китайська компанія Xpeng відкликає 47,5 тисяч електроседанів P7+ через несправність проводки датчика, що може призвести до відмови кермового управління. Це становить близько 70% усіх проданих авто, випущених з 20 серпня минулого року по 27 квітня поточного.

Китайська компанія Xpeng відкликає більшість своїх електромобілів P7+ через проблему з кермом

Китайська компанія Xpeng відкликає майже 47,5 тисяч електроседанів P7+. Це приблизно 70% усіх проданих авто. У них знайшли несправність у проводці датчика, через яку може відмовити кермове управління.

Про це пише Bloombeg передає УНН.

Деталі

Китайський виробник електромобілів Xpeng Inc. відкликає 47 490 своїх седанів P7+, що вплине щонайменше на 70% клієнтів, які придбали один із них, через проблеми з кермовим керуванням, які створюють ризики для безпеки

- пише видання.

У заяві Державної адміністрації з регулювання ринку Китаю, опублікованій 12 вересня, йдеться, що на деяких автомобілях, випущених у період з 20 серпня минулого року по 27 квітня поточного, може загорітися індикатор несправності кермового управління, а потім виникнути збій кермового управління через дефект у джгуті проводів датчика.

Це відкликання стало серйозним ударом по новій популярній моделі виробника. Станом на липень компанія поставила 67 тисяч седанів P7+ з моменту їхнього виходу наприкінці минулого року. Xpeng повідомляє, що усі дефектні деталі у відкликаних автомобілях буде замінено безкоштовно. 

Альона Уткіна

Новини СвітуАвто
Bloomberg
Китай