Китайская компания Xpeng отзывает большинство своих электромобилей P7+ из-за проблемы с рулевым управлением
Китайская компания Xpeng отзывает 47,5 тысяч электроседанов P7+ из-за неисправности проводки датчика, что может привести к отказу рулевого управления. Это составляет около 70% всех проданных авто, выпущенных с 20 августа прошлого года по 27 апреля текущего.
Китайский производитель электромобилей Xpeng Inc. отзывает 47 490 своих седанов P7+, что затронет по меньшей мере 70% клиентов, купивших один из них, из-за проблем с рулевым управлением, которые создают риски для безопасности
В заявлении Государственной администрации по регулированию рынка Китая, опубликованном 12 сентября, говорится, что на некоторых автомобилях, выпущенных в период с 20 августа прошлого года по 27 апреля текущего, может загореться индикатор неисправности рулевого управления, а затем возникнуть сбой рулевого управления из-за дефекта в жгуте проводов датчика.
Этот отзыв стал серьезным ударом по новой популярной модели производителя. По состоянию на июль компания поставила 67 тысяч седанов P7+ с момента их выхода в конце прошлого года. Xpeng сообщает, что все дефектные детали в отозванных автомобилях будут заменены бесплатно.
