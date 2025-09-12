Китайская компания Xpeng отзывает большинство своих электромобилей P7+ из-за проблемы с рулевым управлением

$41.310.10
Эксклюзив
11:55 • 4734 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 7706 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Эксклюзив
09:11 • 11065 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 18416 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 13826 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 14832 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 37950 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39702 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52669 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 83522 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится

Эксклюзив

11:55 • 4754 просмотра
Эксклюзив
11:55 • 4754 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории
11:31 • 4350 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты

Эксклюзив

08:46 • 18429 просмотра
Эксклюзив
08:46 • 18429 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
11 сентября, 14:55 • 83528 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 57051 просмотра
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
11 сентября, 14:57 • 28968 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
11 сентября, 11:11 • 75593 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом
11 сентября, 07:32 • 38761 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
10 сентября, 12:07 • 44962 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
9 сентября, 07:45 • 110217 просмотра
Китайская компания Xpeng отзывает большинство своих электромобилей P7+ из-за проблемы с рулевым управлением

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Китайская компания Xpeng отзывает 47,5 тысяч электроседанов P7+ из-за неисправности проводки датчика, что может привести к отказу рулевого управления. Это составляет около 70% всех проданных авто, выпущенных с 20 августа прошлого года по 27 апреля текущего.

Китайская компания Xpeng отзывает большинство своих электромобилей P7+ из-за проблемы с рулевым управлением

Китайская компания Xpeng отзывает почти 47,5 тысяч электроседанов P7+. Это примерно 70% всех проданных авто. У них нашли неисправность в проводке датчика, из-за которой может отказать рулевое управление.

Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Китайский производитель электромобилей Xpeng Inc. отзывает 47 490 своих седанов P7+, что затронет по меньшей мере 70% клиентов, купивших один из них, из-за проблем с рулевым управлением, которые создают риски для безопасности

- пишет издание.

В заявлении Государственной администрации по регулированию рынка Китая, опубликованном 12 сентября, говорится, что на некоторых автомобилях, выпущенных в период с 20 августа прошлого года по 27 апреля текущего, может загореться индикатор неисправности рулевого управления, а затем возникнуть сбой рулевого управления из-за дефекта в жгуте проводов датчика.

Этот отзыв стал серьезным ударом по новой популярной модели производителя. По состоянию на июль компания поставила 67 тысяч седанов P7+ с момента их выхода в конце прошлого года. Xpeng сообщает, что все дефектные детали в отозванных автомобилях будут заменены бесплатно. 

Алена Уткина

Новости МираАвто
Bloomberg L.P.
Китай