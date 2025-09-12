Китайская компания Xpeng отзывает большинство своих электромобилей P7+ из-за проблемы с рулевым управлением

Китайская компания Xpeng отзывает 47,5 тысяч электроседанов P7+ из-за неисправности проводки датчика, что может привести к отказу рулевого управления. Это составляет около 70% всех проданных авто, выпущенных с 20 августа прошлого года по 27 апреля текущего.

Китайская компания Xpeng отзывает почти 47,5 тысяч электроседанов P7+. Это примерно 70% всех проданных авто. У них нашли неисправность в проводке датчика, из-за которой может отказать рулевое управление. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН. Детали Китайский производитель электромобилей Xpeng Inc. отзывает 47 490 своих седанов P7+, что затронет по меньшей мере 70% клиентов, купивших один из них, из-за проблем с рулевым управлением, которые создают риски для безопасности - пишет издание. В заявлении Государственной администрации по регулированию рынка Китая, опубликованном 12 сентября, говорится, что на некоторых автомобилях, выпущенных в период с 20 августа прошлого года по 27 апреля текущего, может загореться индикатор неисправности рулевого управления, а затем возникнуть сбой рулевого управления из-за дефекта в жгуте проводов датчика. Этот отзыв стал серьезным ударом по новой популярной модели производителя. По состоянию на июль компания поставила 67 тысяч седанов P7+ с момента их выхода в конце прошлого года. Xpeng сообщает, что все дефектные детали в отозванных автомобилях будут заменены бесплатно.