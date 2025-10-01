Xbox Game Pass підвищує ціни до 27 євро на місяць та додає нові плани підписки
Microsoft оновила підписку Xbox Game Pass, підвищивши ціну на Ultimate до 26.99 євро на місяць. Додано два нові плани, Essential та Premium, з незмінними цінами та новими іграми, включаючи Hogwarts Legacy.
Додаються два нові плани: Game Pass Essential та Premium. Крім того, обіцяють деякі подарунки.
Передає УНН із посиланням на Еurogamer.
Деталі
Корпорація Microsoft, у рамках оновлення підписки Xbox Game Pass, оголосила про актуальні ціни, в залежності від моделі підписки.
Ціна на найвищий рівень підписки Game Pass, який називається Ultimate, зросте. Xbox Game Pass Ultimate буде коштувати €26.99 на місяць.
Цей рівень складається з понад 400 ігор для ПК, консолей та хмарних сервісів. Вазагалі за планами компанії щороку обіцяють понад 75 ігор для запуску, включаючи всі ігри Xbox Game Studios.
Ultimate додасть два сервіси підписки: Fortnite Crew та Ubisoft + Classics. Також вже додано Hogwarts Legacy.
Ціни на два інші рівні сервісу, перейменовані на Essential та Premium, залишаться незмінними, поки вони отримують оновлення.
Xbox Game Pass Premium: 12,99 євро на місяць.
Понад 200 ігор для ПК, консолей та хмарних сервісів; Xbox Game Studios - ігри до першої річниці; також хмарні ігри, онлайн-ігри на консолях.
Обіцяють до 50 000 балів на рік у вигляді винагород
Xbox Game Pass Essentia: 8,99 євро на місяць.
Понад 50 ігор для ПК, консолей та хмарних сервіси та ігри.
Багатокористувацький онлайн на консолях.
До 25 000 балів на рік у Rewards.
Довідка
Ігри, які сьогодні додаються до Xbox Game Pass (лише Ultimate):
- Hogwarts Legacy (ПК, консолі та хмарні сервіси);
- Assassin's Creed II (ПК);
- Assassin's Creed III Remastered (ПК, консолі та хмарні сервіси);
- Assassin's Creed IV Black Flag (ПК, консолі та хмарні сервіси);
- Assassin's Creed IV Black Flag: Freedom Cry (ПК);
- Assassin's Creed Brotherhood (ПК);
- Assassin's Creed Chronicles: Китай (ПК, консолі та хмара);
- Assassin's Creed Chronicles: Індія (ПК, консолі та хмара);
- Assassin's Creed Chronicles: Росія (ПК, консолі та хмара);
- Assassin's Creed Liberation HD (ПК);
- Assassin's Creed Revelations (ПК);
- Assassin's Creed Rogue Remastered (ПК, консолі та хмара);
- Assassin's Creed Syndicate (ПК, консолі та хмара);
- Assassin's Creed The Ezio Collection (консолі та хмара);
- Assassin's Creed Unity (ПК, консолі та хмара);
- Child of Light (ПК, консолі та хмара);
Far Cry 3 (ПК, консолі та (хмара)
Far Cry 3 Blood Dragon (ПК, консолі та хмара)
Far Cry Primal (ПК, консолі та хмара)
Hungry Shark World (ПК, консолі та хмара)
Monopoly Madness (ПК, консолі та хмара)
Monopoly 2024 (ПК, консолі та хмара)
OddBallers (ПК, консолі та хмара)
Prince of Persia: The Lost Crown (ПК, консолі та хмара)
Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (консолі та хмара)
Rabbids: Party of Legends (ПК, консолі та хмара)
Rayman Legends (ПК, консолі та хмара)
Risk Urban Assault (консолі та хмара)
Scott Pilgrim vs. The World: The Game (ПК, консолі та хмара)
Skull and Bones (ПК, Xbox Series X|S та хмара)
South Park: The Stick of Truth (ПК, консолі та хмара)
Starlink: Battle for Atlas (ПК, консолі та хмара)
Steep (ПК, консолі та хмара)
The Crew 2 (ПК, консолі та хмара)
The Settlers: New Allies (ПК, консолі та хмара)
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (ПК, консолі та хмара)
Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (ПК, консолі та хмара)
Tom Clancy's The Division (ПК, консолі та хмара)
Trackmania Turbo (ПК, консолі та хмара)
Transferce (консолі та хмара)
Trials Fusion (ПК, консолі та хмара)
Trials of the Blood Dragon (ПК, консолі та хмара)
Trials Rising (ПК, консолі та хмара)
Uno (ПК, консолі та хмара)
Valiant Hearts: The Great War (ПК, консолі та хмара)
Watch Dogs (ПК, консолі та хмара)
Wheel of Fortune (консолі та хмара)
Zombi (ПК, консолі та хмара)