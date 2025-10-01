Xbox Game Pass підвищує ціни до 27 євро на місяць та додає нові плани підписки

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Ексклюзив
15:19 • 3582 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 6876 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 20649 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 18187 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 17843 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 53024 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 40319 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31233 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48512 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25630 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
63%
757мм
Популярнi новини
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 38256 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico1 жовтня, 08:02 • 23048 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel1 жовтня, 08:09 • 29058 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 23991 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 16730 перегляди
Публікації
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
15:19 • 3582 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto13:07 • 12143 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 20649 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02 • 15252 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 16942 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Олег Кіпер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Копенгаген
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 24158 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 38430 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 25816 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 29285 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 39304 перегляди
Актуальне
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

Xbox Game Pass підвищує ціни до 27 євро на місяць та додає нові плани підписки

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Microsoft оновила підписку Xbox Game Pass, підвищивши ціну на Ultimate до 26.99 євро на місяць. Додано два нові плани, Essential та Premium, з незмінними цінами та новими іграми, включаючи Hogwarts Legacy.

Xbox Game Pass підвищує ціни до 27 євро на місяць та додає нові плани підписки

Додаються два нові плани: Game Pass Essential та Premium. Крім того, обіцяють деякі подарунки.

Передає УНН із посиланням на Еurogamer.

Деталі

Корпорація Microsoft, у рамках оновлення підписки Xbox Game Pass, оголосила про актуальні ціни, в залежності від моделі підписки.

Ціна на найвищий рівень підписки Game Pass, який називається Ultimate, зросте. Xbox Game Pass Ultimate буде коштувати €26.99 на місяць.

Цей рівень складається з понад 400 ігор для ПК, консолей та хмарних сервісів. Вазагалі за планами компанії щороку обіцяють понад 75 ігор для запуску, включаючи всі ігри Xbox Game Studios.

Ultimate додасть два сервіси підписки: Fortnite Crew та Ubisoft + Classics. Також вже додано Hogwarts Legacy.

Ціни на два інші рівні сервісу, перейменовані на Essential та Premium, залишаться незмінними, поки вони отримують оновлення.

Xbox Game Pass Premium: 12,99 євро на місяць.

Понад 200 ігор для ПК, консолей та хмарних сервісів; Xbox Game Studios - ігри до першої річниці; також хмарні ігри, онлайн-ігри на консолях.

Обіцяють до 50 000 балів на рік у вигляді винагород

- пишуть в огляді Еurogamer.

Xbox Game Pass Essentia: 8,99 євро на місяць.

Понад 50 ігор для ПК, консолей та хмарних сервіси та ігри.

Багатокористувацький онлайн на консолях.

До 25 000 балів на рік у Rewards.

- наголошується у матеріалі. 

Довідка

Ігри, які сьогодні додаються до Xbox Game Pass (лише Ultimate):

  • Hogwarts Legacy (ПК, консолі та хмарні сервіси);
    • Assassin's Creed II (ПК);
      • Assassin's Creed III Remastered (ПК, консолі та хмарні сервіси);
        • Assassin's Creed IV Black Flag (ПК, консолі та хмарні сервіси);
          • Assassin's Creed IV Black Flag: Freedom Cry (ПК);
            • Assassin's Creed Brotherhood (ПК);
              • Assassin's Creed Chronicles: Китай (ПК, консолі та хмара);
                • Assassin's Creed Chronicles: Індія (ПК, консолі та хмара);
                  • Assassin's Creed Chronicles: Росія (ПК, консолі та хмара);
                    • Assassin's Creed Liberation HD (ПК);
                      • Assassin's Creed Revelations (ПК);
                        • Assassin's Creed Rogue Remastered (ПК, консолі та хмара);
                          • Assassin's Creed Syndicate (ПК, консолі та хмара);
                            • Assassin's Creed The Ezio Collection (консолі та хмара);
                              • Assassin's Creed Unity (ПК, консолі та хмара);
                                • Child of Light (ПК, консолі та хмара);

                                  Far Cry 3 (ПК, консолі та (хмара)

                                  Far Cry 3 Blood Dragon (ПК, консолі та хмара)

                                  Far Cry Primal (ПК, консолі та хмара)

                                  Hungry Shark World (ПК, консолі та хмара)

                                  Monopoly Madness (ПК, консолі та хмара)

                                  Monopoly 2024 (ПК, консолі та хмара)

                                  OddBallers (ПК, консолі та хмара)

                                  Prince of Persia: The Lost Crown (ПК, консолі та хмара)

                                  Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (консолі та хмара)

                                  Rabbids: Party of Legends (ПК, консолі та хмара)

                                  Rayman Legends (ПК, консолі та хмара)

                                  Risk Urban Assault (консолі та хмара)

                                  Scott Pilgrim vs. The World: The Game (ПК, консолі та хмара)

                                  Skull and Bones (ПК, Xbox Series X|S та хмара)

                                  South Park: The Stick of Truth (ПК, консолі та хмара)

                                  Starlink: Battle for Atlas (ПК, консолі та хмара)

                                  Steep (ПК, консолі та хмара)

                                  The Crew 2 (ПК, консолі та хмара)

                                  The Settlers: New Allies (ПК, консолі та хмара)

                                  Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (ПК, консолі та хмара)

                                  Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (ПК, консолі та хмара)

                                  Tom Clancy's The Division (ПК, консолі та хмара)

                                  Trackmania Turbo (ПК, консолі та хмара)

                                  Transferce (консолі та хмара)

                                  Trials Fusion (ПК, консолі та хмара)

                                  Trials of the Blood Dragon (ПК, консолі та хмара)

                                  Trials Rising (ПК, консолі та хмара)

                                  Uno (ПК, консолі та хмара)

                                  Valiant Hearts: The Great War (ПК, консолі та хмара)

                                  Watch Dogs (ПК, консолі та хмара)

                                  Wheel of Fortune (консолі та хмара)

                                  Zombi (ПК, консолі та хмара)

                                  Нагадаємо

                                  Ігор Тележніков

                                  Технології
                                  Microsoft