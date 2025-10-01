$41.140.18
Xbox Game Pass повышает цены до 27 евро в месяц и добавляет новые планы подписки

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Microsoft обновила подписку Xbox Game Pass, повысив цену на Ultimate до 26.99 евро в месяц. Добавлены два новых плана, Essential и Premium, с неизменными ценами и новыми играми, включая Hogwarts Legacy.

Xbox Game Pass повышает цены до 27 евро в месяц и добавляет новые планы подписки

Добавляются два новых плана: Game Pass Essential и Premium. Кроме того, обещают некоторые подарки.

Передает УНН со ссылкой на Еurogamer.

Детали

Корпорация Microsoft, в рамках обновления подписки Xbox Game Pass, объявила об актуальных ценах, в зависимости от модели подписки.

Цена на самый высокий уровень подписки Game Pass, который называется Ultimate, вырастет. Xbox Game Pass Ultimate будет стоить €26.99 в месяц.

Этот уровень состоит из более 400 игр для ПК, консолей и облачных сервисов. Вообще по планам компании ежегодно обещают более 75 игр для запуска, включая все игры Xbox Game Studios.

Ultimate добавит два сервиса подписки: Fortnite Crew и Ubisoft + Classics. Также уже добавлен Hogwarts Legacy.

Цены на два других уровня сервиса, переименованные в Essential и Premium, останутся неизменными, пока они получают обновления.

Xbox Game Pass Premium: 12,99 евро в месяц.

Более 200 игр для ПК, консолей и облачных сервисов; Xbox Game Studios - игры до первой годовщины; также облачные игры, онлайн-игры на консолях.

Обещают до 50 000 баллов в год в виде вознаграждений

- пишут в обзоре Еurogamer.

Xbox Game Pass Essentia: 8,99 евро в месяц.

Более 50 игр для ПК, консолей и облачных сервисов и игр.

Многопользовательский онлайн на консолях.

До 25 000 баллов в год в Rewards.

- отмечается в материале. 

Справка

Игры, которые сегодня добавляются в Xbox Game Pass (только Ultimate):

  • Hogwarts Legacy (ПК, консоли и облачные сервисы);
    • Assassin's Creed II (ПК);
      • Assassin's Creed III Remastered (ПК, консоли и облачные сервисы);
        • Assassin's Creed IV Black Flag (ПК, консоли и облачные сервисы);
          • Assassin's Creed IV Black Flag: Freedom Cry (ПК);
            • Assassin's Creed Brotherhood (ПК);
              • Assassin's Creed Chronicles: Китай (ПК, консоли и облако);
                • Assassin's Creed Chronicles: Индия (ПК, консоли и облако);
                  • Assassin's Creed Chronicles: Россия (ПК, консоли и облако);
                    • Assassin's Creed Liberation HD (ПК);
                      • Assassin's Creed Revelations (ПК);
                        • Assassin's Creed Rogue Remastered (ПК, консоли и облако);
                          • Assassin's Creed Syndicate (ПК, консоли и облако);
                            • Assassin's Creed The Ezio Collection (консоли и облако);
                              • Assassin's Creed Unity (ПК, консоли и облако);
                                • Child of Light (ПК, консоли и облако);

                                  Far Cry 3 (ПК, консоли и (облако)

                                  Far Cry 3 Blood Dragon (ПК, консоли и облако)

                                  Far Cry Primal (ПК, консоли и облако)

                                  Hungry Shark World (ПК, консоли и облако)

                                  Monopoly Madness (ПК, консоли и облако)

                                  Monopoly 2024 (ПК, консоли и облако)

                                  OddBallers (ПК, консоли и облако)

                                  Prince of Persia: The Lost Crown (ПК, консоли и облако)

                                  Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (консоли и облако)

                                  Rabbids: Party of Legends (ПК, консоли и облако)

                                  Rayman Legends (ПК, консоли и облако)

                                  Risk Urban Assault (консоли и облако)

                                  Scott Pilgrim vs. The World: The Game (ПК, консоли и облако)

                                  Skull and Bones (ПК, Xbox Series X|S и облако)

                                  South Park: The Stick of Truth (ПК, консоли и облако)

                                  Starlink: Battle for Atlas (ПК, консоли и облако)

                                  Steep (ПК, консоли и облако)

                                  The Crew 2 (ПК, консоли и облако)

                                  The Settlers: New Allies (ПК, консоли и облако)

                                  Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (ПК, консоли и облако)

                                  Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (ПК, консоли и облако)

                                  Tom Clancy's The Division (ПК, консоли и облако)

                                  Trackmania Turbo (ПК, консоли и облако)

                                  Transferce (консоли и облако)

                                  Trials Fusion (ПК, консоли и облако)

                                  Trials of the Blood Dragon (ПК, консоли и облако)

                                  Trials Rising (ПК, консоли и облако)

                                  Uno (ПК, консоли и облако)

                                  Valiant Hearts: The Great War (ПК, консоли и облако)

                                  Watch Dogs (ПК, консоли и облако)

                                  Wheel of Fortune (консоли и облако)

                                  Zombi (ПК, консоли и облако)

                                  Напомним

                                  Игорь Тележников

                                  Технологии
                                  Майкрософт