Xbox Game Pass повышает цены до 27 евро в месяц и добавляет новые планы подписки
Киев • УНН
Microsoft обновила подписку Xbox Game Pass, повысив цену на Ultimate до 26.99 евро в месяц. Добавлены два новых плана, Essential и Premium, с неизменными ценами и новыми играми, включая Hogwarts Legacy.
Добавляются два новых плана: Game Pass Essential и Premium. Кроме того, обещают некоторые подарки.
Передает УНН со ссылкой на Еurogamer.
Детали
Корпорация Microsoft, в рамках обновления подписки Xbox Game Pass, объявила об актуальных ценах, в зависимости от модели подписки.
Цена на самый высокий уровень подписки Game Pass, который называется Ultimate, вырастет. Xbox Game Pass Ultimate будет стоить €26.99 в месяц.
Этот уровень состоит из более 400 игр для ПК, консолей и облачных сервисов. Вообще по планам компании ежегодно обещают более 75 игр для запуска, включая все игры Xbox Game Studios.
Ultimate добавит два сервиса подписки: Fortnite Crew и Ubisoft + Classics. Также уже добавлен Hogwarts Legacy.
Цены на два других уровня сервиса, переименованные в Essential и Premium, останутся неизменными, пока они получают обновления.
Xbox Game Pass Premium: 12,99 евро в месяц.
Более 200 игр для ПК, консолей и облачных сервисов; Xbox Game Studios - игры до первой годовщины; также облачные игры, онлайн-игры на консолях.
Обещают до 50 000 баллов в год в виде вознаграждений
Xbox Game Pass Essentia: 8,99 евро в месяц.
Более 50 игр для ПК, консолей и облачных сервисов и игр.
Многопользовательский онлайн на консолях.
До 25 000 баллов в год в Rewards.
Справка
Игры, которые сегодня добавляются в Xbox Game Pass (только Ultimate):
- Hogwarts Legacy (ПК, консоли и облачные сервисы);
- Assassin's Creed II (ПК);
- Assassin's Creed III Remastered (ПК, консоли и облачные сервисы);
- Assassin's Creed IV Black Flag (ПК, консоли и облачные сервисы);
- Assassin's Creed IV Black Flag: Freedom Cry (ПК);
- Assassin's Creed Brotherhood (ПК);
- Assassin's Creed Chronicles: Китай (ПК, консоли и облако);
- Assassin's Creed Chronicles: Индия (ПК, консоли и облако);
- Assassin's Creed Chronicles: Россия (ПК, консоли и облако);
- Assassin's Creed Liberation HD (ПК);
- Assassin's Creed Revelations (ПК);
- Assassin's Creed Rogue Remastered (ПК, консоли и облако);
- Assassin's Creed Syndicate (ПК, консоли и облако);
- Assassin's Creed The Ezio Collection (консоли и облако);
- Assassin's Creed Unity (ПК, консоли и облако);
- Child of Light (ПК, консоли и облако);
Far Cry 3 (ПК, консоли и (облако)
Far Cry 3 Blood Dragon (ПК, консоли и облако)
Far Cry Primal (ПК, консоли и облако)
Hungry Shark World (ПК, консоли и облако)
Monopoly Madness (ПК, консоли и облако)
Monopoly 2024 (ПК, консоли и облако)
OddBallers (ПК, консоли и облако)
Prince of Persia: The Lost Crown (ПК, консоли и облако)
Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (консоли и облако)
Rabbids: Party of Legends (ПК, консоли и облако)
Rayman Legends (ПК, консоли и облако)
Risk Urban Assault (консоли и облако)
Scott Pilgrim vs. The World: The Game (ПК, консоли и облако)
Skull and Bones (ПК, Xbox Series X|S и облако)
South Park: The Stick of Truth (ПК, консоли и облако)
Starlink: Battle for Atlas (ПК, консоли и облако)
Steep (ПК, консоли и облако)
The Crew 2 (ПК, консоли и облако)
The Settlers: New Allies (ПК, консоли и облако)
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (ПК, консоли и облако)
Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (ПК, консоли и облако)
Tom Clancy's The Division (ПК, консоли и облако)
Trackmania Turbo (ПК, консоли и облако)
Transferce (консоли и облако)
Trials Fusion (ПК, консоли и облако)
Trials of the Blood Dragon (ПК, консоли и облако)
Trials Rising (ПК, консоли и облако)
Uno (ПК, консоли и облако)
Valiant Hearts: The Great War (ПК, консоли и облако)
Watch Dogs (ПК, консоли и облако)
Wheel of Fortune (консоли и облако)
Zombi (ПК, консоли и облако)