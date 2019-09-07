WP: Трамп тисне на Зеленського, щоб перемогти на майбутніх президентських виборах у США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп намагається змусити свого українського колегу Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в Сполучених Штатах у 2020 році. Про це пише Washington Post, інформує УНН.
“Деякі підозрюють, що Трамп в черговий раз підтримує (президента Росії Володимира) Путіна, який прагне підірвати українську демократію та незалежність. Але нам достеменно відомо, що у президента є другий і більш продажний план: Він намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори 2020 року, почавши розслідування відносно провідного демократичного кандидата Джо Байдена”, — йдеться у повідомленні.
У виданні зазначається, що Трамп не просто просить допомоги в України в його президентській кампанії, "він використовує американську військову допомогу, в якій відчайдушно потребує країна".
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Нагадаємо, наприкінці серпня газета Politico повідомила, що Трамп віддав розпорядження провести перегляд військової допомоги Україні, яка в 2019 році фінансовому році відповідно до військовим бюджетом США становить 250 млн доларів. За даними видання, президент хоче переконатися, що кошти використовуються щонайкраще з точки зору інтересів Сполучених Штатів. На час перегляду кошти будуть заморожені.
Так, вчора, 6 вересня, представники Держдепу США пояснили затримку військової допомоги Україні внутрішніми процесами в державі.
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