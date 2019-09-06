У Держдепі США пояснили затримку військової допомоги Україні внутрішніми процесами в державі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Затримка виділення військової допомоги Україні пов’язана з внутрішніми бюджетними процесами у США. Про це заявив заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент, передає УНН із посиланням на Голос америки.
“Сполучені Штати надали понад 1,5 млрд. доларів безпекової допомоги Україні з часу, коли Росія вторглася на донбас у 2014-му році. Я думаю, що ми будемо тісно працювати разом з українцями, аби переконатись, що ми підтримуємо зусилля України ефективно себе захищати, як це було протягом минулих 5 років і буде тривати далі”, — сказав Кент.
Він додав, що на його думку, “затримка зараз пов’язана з тим, що зараз відбувається перегляд бюджетного кодексу США”.
Чиновник підкреслив, що Сполучені Штати були і залишаються партнером, націленим на підтримку України.
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Нагадаємо, Сенатор США заявив, що Трамп скоротив витрати для протидії РФ на користь стіни на кордоні з Мексикою.