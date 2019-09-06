В Госдепе США объяснили задержку военной помощи Украине внутренними процессами в государстве

“Соединенные Штаты предоставили более 1,5 млрд. Долларов безопасности помощи Украине со времени, когда Россия вторглась на Донбасс в 2014-м году. Я думаю, что мы будем тесно работать вместе с украинцами, чтобы убедиться, что мы поддерживаем усилия Украины эффективно себя защищать, как это было в прошлые 5 лет и будет продолжаться”, — сказал Кент.

Он добавил, что по его мнению, “задержка сейчас связана с тем, что сейчас происходит пересмотр бюджетного кодекса США”.

Чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты были и остаются партнером, нацеленным на поддержку Украины.

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Напомним, Сенатор США заявил, что Трамп сократил расходы для противодействия РФ в пользу стены на границе с Мексикой.