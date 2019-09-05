Сенатор США: Трамп скоротив витрати для протидії РФ на користь стіни на кордоні з Мексикою

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вклав 771 млн доларів, які раніше були передбачені на стримування діяльності РФ в Європі, на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомив лідер демократів в Сенаті Конгресу США Чак Шумер у своєму Twitter, передає УНН.

За словами Шумера, своїми діями Трамп сприяє кампанії президента РФ Володимира Путіна з підриву НАТО і трансатлантичних відносин. Зокрема, йдеться про перерозподіл коштів з програми “Європейська ініціатива стримування” (EDI).

“Скорочення фінансування на посилення дій наших перевірених часом європейських союзників проти агресії РФ, щоб просувати політично вмотивований престижний проект президента, за який, як він (Трамп — ред) обіцяв, заплатить Мексика... послаблює нашу національну безпеку”.

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Нагадаємо, раніше Шумер вже називав жахливою ідею Трампа запросити РФ на саміт G7 у 2020 році.

President @realDonaldTrump is, yet again, putting Vladimir Putin before the security of the American people and our allies. pic.twitter.com/cvXumFmaRA

— Chuck Schumer (@SenSchumer) September 5, 2019

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