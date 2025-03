Сенатор США: Трамп сократил расходы для противостояния РФ в пользу стены на границе с Мексикой

По словам Шумера, своими действиями Трамп способствует кампании президента РФ Владимира Путина по подрыву НАТО и трансатлантических отношений. В частности, речь идет о перераспределении средств по программе “Европейская инициатива сдерживания” (EDI).

“Сокращение финансирования на усиление действий наших проверенных временем европейских союзников против агрессии РФ, чтобы продвигать политически мотивированный престижный проект президента, за который, как он (Трамп — ред) обещал, заплатит Мексика ... ослабляет нашу национальную безопасность”.

Напомним, ранее Шумер уже называл ужасной идею Трампа пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году.

President @realDonaldTrump is, yet again, putting Vladimir Putin before the security of the American people and our allies. pic.twitter.com/cvXumFmaRA

— Chuck Schumer (@SenSchumer) September 5, 2019