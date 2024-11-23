США чтят ваше прошлое и стоят с вами в настоящем: Байден сделал важное заявление в годовщину Голодомора

Президент США Джо Байден сделал заявление в годовщину Голодомора и заявил, что Штаты чтят прошлое Украины и "стоят с вами в настоящем", передает УНН.

Президент США напомнил, что 91 год назад Иосиф Сталин и советский режим спровоцировали Голодомор, насильственный и преднамеренный голод, в результате которого погибли миллионы украинцев.

"Мы помним мужчин, женщин и детей, погибших во время Голодомора. Мы также чтим выживших после Голодомора и их потомков, которые, несмотря на усилия Сталина по подавлению национальной идентичности Украины, построили свободную, независимую и демократическую Украину", - заявил Байден.

В годовщину Голодомора президент США подтвердил приверженность поддержке украинского народа в трудную минуту.

"Почти три года россия ведет жестокую войну против украинского народа, пытаясь стереть Украину с карты мира. В этих усилиях россия потерпела неудачу. Киев свободен, отчасти благодаря Соединенным Штатам и более чем 50 другим странам, которые взяли на себя обязательство предоставить Украине помощь, необходимую для ее защиты. Мое послание украинскому народу в этот день ясно: Соединенные Штаты чтят ваше прошлое и стоят с вами в настоящем. В этот день мы подтверждаем нашу приверженность поддержке постоянной защиты Украиной своей свободы, ее стремления к справедливости и ее пути к евроатлантическому будущему, которое она для себя выбрала. Мужество и сила украинского народа восторжествуют", - резюмировал Байден.

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