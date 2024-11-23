Зеленский раскритиковал саммит G20 из-за слабой поддержки Украины
Киев • УНН
Президент Украины выразил недовольство слабой поддержкой Украины на саммите G20 в Бразилии. Зеленский раскритиковал позицию президента Лулы да Силвы и призвал к более решительным действиям против агрессии РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Бразилии состоялся при слабой поддержке Украины. Об этом он сказал во время общения с журналистами в рамках Третьей международной конференции Grain from Ukraine, передает УНН.
Детали
Зеленский отметил, что большинство бразильского народа поддерживает Украину, и поблагодарил за это. В то же время, по его мнению, Президент Бразилии Лула да Силва - страны, которая сейчас председательствует в G20 и принимала саммит, - продемонстрировал слабую позицию по войне.
Если мы хотим хороших, нормальных отношений между нашими нациями, между нашими народами, то, наверное, надо поддерживать прежде всего людей, а не агрессоров, лидеров агрессии в мире, таких как Путин, таких как сегодняшняя, современная россия
По его словам, слабость, проявленная во время саммита G20, дала российскому диктатору возможность бить по Украине новыми ракетами во время заседания лидеров "Большой двадцатки".
Я не считаю, что популизмом можно остановить путина. Я не считаю, что благодаря дешевым энергоресурсам можно получить защиту для своей свободы на длительное время. Я считаю, что это ошибочное движение
Владимир Зеленский также отметил: когда будут сильные заявления, звонки и шаги, российский диктатор не сможет вести себя так, как он это делает сейчас.
Кроме того, Президент отметил, что Украина поднимала вопрос о реформировании Совета безопасности ООН с учетом его недейственности.
Об этом все говорят, но реформы Совбеза ООН не происходит. Есть игроки, которые не хотят никаких реформ, иначе их влияние будет меньше,
Президент Украины добавил, что каждые два-три месяца путин осуществляет эскалацию на фронте, чтобы поднимать ставки и не садиться за стол переговоров. Без четкой позиции крупных стран - США, Бразилии, стран Азии и Африки - договоренности с путиным станут затягиванием времени и продолжением запугивания с стороны России.
В то же время все шаги, которые предлагает Украина для окончания войны, основываются на Уставе ООН. Наша страна надеется, что партнеры их поддержат.
Напомним
Украина расширяет дипломатическое присутствие в Африке, открывая 10 новых посольств. Зеленский анонсировал создание зерновых хабов и обмен технологиями с африканскими странами.