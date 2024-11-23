Зеленский раскритиковал саммит G20 из-за слабой поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Бразилии состоялся при слабой поддержке Украины. Об этом он сказал во время общения с журналистами в рамках Третьей международной конференции Grain from Ukraine, передает УНН.

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Зеленский отметил, что большинство бразильского народа поддерживает Украину, и поблагодарил за это. В то же время, по его мнению, Президент Бразилии Лула да Силва - страны, которая сейчас председательствует в G20 и принимала саммит, - продемонстрировал слабую позицию по войне.

Если мы хотим хороших, нормальных отношений между нашими нациями, между нашими народами, то, наверное, надо поддерживать прежде всего людей, а не агрессоров, лидеров агрессии в мире, таких как Путин, таких как сегодняшняя, современная россия - сказал Президент Украины.

По его словам, слабость, проявленная во время саммита G20, дала российскому диктатору возможность бить по Украине новыми ракетами во время заседания лидеров "Большой двадцатки".

Я не считаю, что популизмом можно остановить путина. Я не считаю, что благодаря дешевым энергоресурсам можно получить защиту для своей свободы на длительное время. Я считаю, что это ошибочное движение - отметил глава государства.

Владимир Зеленский также отметил: когда будут сильные заявления, звонки и шаги, российский диктатор не сможет вести себя так, как он это делает сейчас.

Кроме того, Президент отметил, что Украина поднимала вопрос о реформировании Совета безопасности ООН с учетом его недейственности.

Об этом все говорят, но реформы Совбеза ООН не происходит. Есть игроки, которые не хотят никаких реформ, иначе их влияние будет меньше, - сказал глава государства.

Президент Украины добавил, что каждые два-три месяца путин осуществляет эскалацию на фронте, чтобы поднимать ставки и не садиться за стол переговоров. Без четкой позиции крупных стран - США, Бразилии, стран Азии и Африки - договоренности с путиным станут затягиванием времени и продолжением запугивания с стороны России.

В то же время все шаги, которые предлагает Украина для окончания войны, основываются на Уставе ООН. Наша страна надеется, что партнеры их поддержат.

Напомним

Украина расширяет дипломатическое присутствие в Африке, открывая 10 новых посольств. Зеленский анонсировал создание зерновых хабов и обмен технологиями с африканскими странами.