У Держдепі прокоментували можливість обміну між Україною та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Українські лідери мають знайти шлях повернути в’язнів, і інколи це означає важкі компроміси. Про це Українській службі “Голосу Америки” заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, коментуючи можливість обміну утримуваними, передає УНН.
“Думаю, що дуже важко, як в цьому вже переконалися українські лідери, вести переговори з росіянами. Україна перебуває у війні з росіянами на території України. У результаті російської агресії 13 тисяч українських громадян було вбито, понад 100 українських і кримськотатарських політичних в’язнів утримуються Росією. Я думаю, що українські лідери мають знайти шлях повернути в’язнів, і інколи це означає важкі компроміси. Але ми відзначаємо відданість української влади намаганням принести мир на Донбас і вдатися до усіх необхідних кроків, аби українці які несправедливо утримуються Росією, повернулись додому”, — сказав посадовець.
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Нагадаємо, напередодні президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що переговори з обміну затриманими з Україною “близькі до фіналізації”.