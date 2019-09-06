В Госдепе прокомментировали возможность обмена между Украиной и РФ

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106510 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119333 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110953 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117170 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123404 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149957 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149790 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140627 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192452 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116821 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
В Госдепе прокомментировали возможность обмена между Украиной и РФ

В Госдепе прокомментировали возможность обмена между Украиной и РФ

Киев  •  УНН

 • 10015 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Об этом Украинской службе “Голоса Америки” заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, комментируя возможность обмена удерживаемыми, передает УНН.

"Думаю, что очень трудно, как в этом уже убедились украинские лидеры, вести переговоры с россиянами. Украина находится в войне с русскими на территории Украины. В результате российской агрессии 13 тыс. украинских граждан были убиты, более 100 украинских и крымскотатарских политических заключенных удерживаются Россией. Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Но мы отмечаем преданность украинской власти попыткам принести мир на Донбасс и прибегнуть ко всем необходимым шагам, чтобы украинцы, которые несправедливо удерживаются Россией, вернулись домой", - сказал чиновник.

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Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену задержанными с Украиной "близки к финализации".

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