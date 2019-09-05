Росія хоче обміняти Сенцова на Цемаха - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Видача Росії фігуранта справи про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році Володимира Цемаху була умовою включення в обмінний фонд режисера Олега Сенцова. Про це пише видання "Комерсант" з посиланням на власне джерело, передає УНН.
За словами "інформованого співрозмовника в Києві", в середині літа, коли йшла робота над складанням і узгодженням списків по обидва боки, українська сторона викреслила Володимира Цемаха зі свого переліку. Цемах був у списку під номером 34. Саме після того як він випав, заговорили про формулу обміну "33 на 33", пише видання.
Москва, за словами джерела, вчинила дзеркально: з російського списку вибув режисер Олег Сенцов.
Як повідомляє видання, пізніше сторони повернулися до обговорення питання про включення обох в списки - більш того, кількість людей, які підлягають обміну з обох сторін, може вирости.
Як повідомляв УНН, 5 вересня київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.