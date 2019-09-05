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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118300 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109947 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116281 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122871 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149729 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149655 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 191769 просмотра

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Россия хочет обменять Сенцова на Цемаха - СМИ

Россия хочет обменять Сенцова на Цемаха - СМИ

Киев  •  УНН

 • 13530 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Выдача России фигуранта дела о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году Владимира Цемаха была условием включения в обменный фонд режиссера Олега Сенцова. Об этом пишет издание “Коммерсант” со ссылкой на собственный источник, передаёт УНН.

По словам “информированного собеседника в Киеве”, в середине лета, когда шла работа над составлением и согласованием списков с обеих сторон, украинская сторона вычеркнула Владимира Цемаха из своего перечня. Цемах был в списке под номером 34. Именно после того как он выпал, заговорили о формуле обмена “33 на 33”, пишет издание.

Москва, по словам источника, поступила зеркально: из российского списка выбыл режиссер Олег Сенцов.

Как сообщает издание, позже стороны вернулись к обсуждению вопроса о включении обоих в списки — более того, число подлежащих обмену людей с обеих сторон может вырасти.

Как сообщал УНН, 5 сентября киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.

Украинские Национальные Новости

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