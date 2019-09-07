WP: Трамп давит на Зеленского, чтобы победить на грядущих президентских выборах в США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп пытается заставить своего украинского коллегу Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году. Об этом пишет Washington Post, передает УНН.
“Некоторые подозревают, что Трамп в очередной раз поддерживает (президента России Владимира) Путина, стремясь подорвать украинскую демократию и независимость. Но нам достоверно известно, что у президента есть второй и более продажный план: Он пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы 2020 года, начав расследование в отношении ведущего демократического кандидата Джо Байдена”, — говорится в сообщении.
В издании отмечается, что Трамп не просто просит помощи в Украине в его президентской кампании, “он использует американскую военную помощь, в которой отчаянно нуждается страна”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конгрессмен обвинил Трампа в подстрекательстве Украины вмешательства в выборы в США
Напомним, в конце августа газета Politico сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 году финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов. По данным издания, президент хочет убедиться, что средства используются наилучшим с точки зрения интересов Соединенных Штатов.
А вчера, 6 сентября, представитель Госдепа США объяснил задержку военной помощи Украине внутренними процессами в государстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден отреагировал на планы адвоката Трампа посетить Украину