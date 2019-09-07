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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110092 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121389 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112953 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119009 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 124584 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150487 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150179 просмотра

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WP: Трамп давит на Зеленского, чтобы победить на грядущих президентских выборах в США

WP: Трамп давит на Зеленского, чтобы победить на грядущих президентских выборах в США

Киев  •  УНН

 • 12683 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп пытается заставить своего украинского коллегу Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году. Об этом пишет Washington Post, передает УНН.

“Некоторые подозревают, что Трамп в очередной раз поддерживает (президента России Владимира) Путина, стремясь подорвать украинскую демократию и независимость. Но нам достоверно известно, что у президента есть второй и более продажный план: Он пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы 2020 года, начав расследование в отношении ведущего демократического кандидата Джо Байдена”, — говорится в сообщении.

В издании отмечается, что Трамп не просто просит помощи в Украине в его президентской кампании, “он использует американскую военную помощь, в которой отчаянно нуждается страна”.

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Напомним, в конце августа газета Politico сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 году финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов. По данным издания, президент хочет убедиться, что средства используются наилучшим с точки зрения интересов Соединенных Штатов.

А вчера, 6 сентября, представитель Госдепа США объяснил задержку военной помощи Украине внутренними процессами в государстве.

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