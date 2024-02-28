Витік військових документів описує підготовку Росії до вторгнення Китаю

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10152 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71890 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155787 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153265 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126469 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134236 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85984 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93425 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99021 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89782 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5854 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6358 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5148 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5388 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 4478 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153265 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224273 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373633 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309752 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417813 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3030 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15055 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31910 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28693 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126469 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Витік військових документів описує підготовку Росії до вторгнення Китаю

Київ • УНН

 • 76549 перегляди

У секретних файлах російських військових, отриманих Financial Times, описуються сценарії військових ігор 2008-2014 років, у яких розглядали потенційне китайське вторгнення й обговорювали принципи можливого застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою державою.

Витік військових документів описує підготовку Росії до вторгнення Китаю

У розпорядження Financial Times потрапили "29 російських військових файлів, складених у період з 2008 до 2014 року", які включають сценарії підготовки до вторгнення Китаю, а також застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою, передає УНН.

Деталі

29 секретних російських військових файлів, складених у період з 2008 до 2014 року, включають сценарії військових ігор, зокрема розглядається вторгнення Китаю, а також обговорюються принципи застосування ядерної зброї.

Критерії потенційної ядерної відповіді варіюються від вторгнення противника на російську територію до більш конкретних тригерів, таких як знищення 20 відсотків російських підводних човнів стратегічних балістичних ракет.

В одному з навчань, що описує гіпотетичний напад Китаю, наголошується, що росія, яку з метою військових ігор прозвали "Північною Федерацією", могла б відповісти тактичним ядерним ударом, щоб зупинити наступ "Півдня" другою хвилею вторгнутих сил.

МЗС Китаю заперечує наявність будь-яких підстав для підозр щодо Москви.

Договір про добросусідство, дружбу і співробітництво між Китаєм і Росією юридично закріпив концепцію вічної дружби і неприязні між двома країнами

- сказав представник.

На думку експертів, які переглянули і перевірили документи, секретні документи, з якими ознайомилася Financial Times, - поріг застосування тактичної ядерної зброї нижчий, ніж будь-коли публічно визнавала росія.

Ми вперше бачимо, що подібні документи публікуються у відкритому доступі. Вони показують, що оперативний поріг застосування ядерної зброї досить низький, якщо бажаного результату не може бути досягнуто звичайними засобами

- сказав Олександр Габуєв, директор російського Євразійського центру Карнегі в Берліні.

Дрони не можуть повноцінно замінити А-50, тому рф готує наступний – Гуменюк28.02.2024, 10:33 • 31067 переглядiв

Вільям Альберк, директор відділу стратегії, технологій і контролю над озброєннями Міжнародного інституту стратегічних досліджень, заявив FT, що росія, найімовірніше, матиме вищий поріг застосування тактичної ядерної зброї проти України, яка не володіє власним ядерним потенціалом.

Ядерна атака на Україну могла б призвести до ескалації конфлікту і прямого втручання США або Великої Британії, сказав Альберк.

Це абсолютно останнє, чого хоче Путін

- додав він.

Нагадаємо

За повідомленнями, росія розробляє ядерну зброю для націлювання на американські супутники, що викликає занепокоєння серед американських чиновників. Але, згідно з джерелами,  

У березні 2024 року, спеціальний посол Китаю Лі Хуей відвідає Україну, росію і кілька країн ЄС для проведення другого раундуа "човникової дипломатії", щоб обговорити питання врегулювання війни в Україні.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаПолітикаНовини Світу
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46