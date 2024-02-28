Витік військових документів описує підготовку Росії до вторгнення Китаю

У розпорядження Financial Times потрапили "29 російських військових файлів, складених у період з 2008 до 2014 року", які включають сценарії підготовки до вторгнення Китаю, а також застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою, передає УНН.

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29 секретних російських військових файлів, складених у період з 2008 до 2014 року, включають сценарії військових ігор, зокрема розглядається вторгнення Китаю, а також обговорюються принципи застосування ядерної зброї.

Критерії потенційної ядерної відповіді варіюються від вторгнення противника на російську територію до більш конкретних тригерів, таких як знищення 20 відсотків російських підводних човнів стратегічних балістичних ракет.

В одному з навчань, що описує гіпотетичний напад Китаю, наголошується, що росія, яку з метою військових ігор прозвали "Північною Федерацією", могла б відповісти тактичним ядерним ударом, щоб зупинити наступ "Півдня" другою хвилею вторгнутих сил.

МЗС Китаю заперечує наявність будь-яких підстав для підозр щодо Москви.

Договір про добросусідство, дружбу і співробітництво між Китаєм і Росією юридично закріпив концепцію вічної дружби і неприязні між двома країнами - сказав представник.

На думку експертів, які переглянули і перевірили документи, секретні документи, з якими ознайомилася Financial Times, - поріг застосування тактичної ядерної зброї нижчий, ніж будь-коли публічно визнавала росія.

Ми вперше бачимо, що подібні документи публікуються у відкритому доступі. Вони показують, що оперативний поріг застосування ядерної зброї досить низький, якщо бажаного результату не може бути досягнуто звичайними засобами - сказав Олександр Габуєв, директор російського Євразійського центру Карнегі в Берліні.

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Вільям Альберк, директор відділу стратегії, технологій і контролю над озброєннями Міжнародного інституту стратегічних досліджень, заявив FT, що росія, найімовірніше, матиме вищий поріг застосування тактичної ядерної зброї проти України, яка не володіє власним ядерним потенціалом.

Ядерна атака на Україну могла б призвести до ескалації конфлікту і прямого втручання США або Великої Британії, сказав Альберк.

Це абсолютно останнє, чого хоче Путін - додав він.

Нагадаємо

За повідомленнями, росія розробляє ядерну зброю для націлювання на американські супутники, що викликає занепокоєння серед американських чиновників. Але, згідно з джерелами,

У березні 2024 року, спеціальний посол Китаю Лі Хуей відвідає Україну, росію і кілька країн ЄС для проведення другого раундуа "човникової дипломатії", щоб обговорити питання врегулювання війни в Україні.