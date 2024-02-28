Утечка военных документов описывает подготовку россии к вторжению Китая

В распоряжение Financial Times попали "29 российских военных файлов, составленных в период с 2008 по 2014 год", которые включают сценарии подготовки к вторжению Китая, а также применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой, передает УНН.

Детали

29 секретных российских военных файлов, составленных в период с 2008 по 2014 год, включают сценарии военных игр, в частности рассматривается вторжения Китая, а также обсуждаются принципы применения ядерного оружия.

Критерии потенциального ядерного ответа варьируются от вторжения противника на российскую территорию до более конкретных триггеров, таких как уничтожение 20 процентов российских подводных лодок стратегических баллистических ракет.

В одном из учений, описывающем гипотетическое нападение Китая, отмечается, что россия, которую в целях военных игр прозвали "Северной Федерацией", могла бы ответить тактическим ядерным ударом, чтобы остановить наступление "Юга" второй волной вторгающихся сил.

МИД Китая отрицает наличие каких-либо оснований для подозрений в отношении Москвы.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и россией юридически закрепил концепцию вечной дружбы и невражды между двумя странами - сказал представитель.

По мнению экспертов, просмотревших и проверивших документы, секретные документы, с которыми ознакомилась Financial Times, - порог применения тактического ядерного оружия ниже, чем когда-либо публично признавала россия.

Мы впервые видим, что подобные документы публикуются в открытом доступе. Они показывают, что оперативный порог применения ядерного оружия довольно низок, если желаемый результат не может быть достигнут обычными средствами - сказал Александр Габуев, директор российского Евразийского центра Карнеги в Берлине.

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Уильям Альберк, директор отдела стратегии, технологий и контроля над вооружениями Международного института стратегических исследований, заявил FT, что россия, скорее всего, будет иметь более высокий порог применения тактического ядерного оружия против Украины, которая не обладает собственным ядерным потенциалом.

Ядерная атака на Украину, могла бы привести к эскалации конфликта и прямому вмешательству США или Великобритании, сказал Альберк.

Это абсолютно последнее, чего хочет Путин - добавил он.

Напомним

По сообщениям, россия разрабатывает ядерное оружие для нацеливания на американские спутники, что вызывает беспокойство среди американских чиновников. Но, согласно источникам,

В марте 2024 года, специальный посол Китая Ли Хуэй посетит Украину, россию и несколько стран ЕС для проведения второго раунда "челночной дипломатии", чтобы обсудить вопросы урегулирования войны в Украине.