08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Витік даних Discord: зловмисники отримали доступ до інформації користувачів та фотографій посвідчень

Київ • УНН

 • 1560 перегляди

Discord повідомляє про витік даних через скомпрометованого стороннього постачальника, що дозволило отримати імена, електронні адреси, часткові дані кредитних карток та фотографії документів користувачів, які зверталися до служби підтримки. Компанія скасувала доступ постачальника, повідомила органи захисту даних та співпрацює з правоохоронцями.

Витік даних Discord: зловмисники отримали доступ до інформації користувачів та фотографій посвідчень

Discord повідомляє про порушення безпеки через яке неавторизована особа могла отримати імена, електронні адреси, часткові дані кредитних карток та відскановані документи користувачів, що зверталися до служби підтримки. Про це пише УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Компанія стверджує, що "один зі сторонніх постачальників послуг Discord був скомпрометований "неавторизованою стороною".

Неавторизована особа отримала доступ до "інформації обмеженої кількості користувачів, які зв’язалися з Discord через наші служби підтримки клієнтів та/або служби довіри та безпеки", і мала на меті "вимагати фінансовий викуп у Discord". Неавторизована особа "не отримала доступу до Discord безпосередньо".

Як вказано, зловмисники могли отримати доступ до імен користувачів, їхніх нікнеймів, електронних адрес та останніх чотирьох цифр номерів кредитних карток. А також до "невеликої кількості фотографій державних документів користувачів, які оскаржували свій вік". При цьому повні номери карток та паролі залишилися в безпеці, пише видання.

Компанія зараз повідомляє постраждалих користувачів електронною поштою.

Discord також повідомляє, що скасувала доступ постачальника підтримки до системи запитів Discord, повідомила органи захисту даних, співпрацює з правоохоронними органами та переглянула "наші системи виявлення загроз та засоби контролю безпеки для сторонніх постачальників підтримки

- ідеться у публікації.

Железняк про витік даних близько 20 млн українців: старий злив, з старого витоку бази "Дія" 21.09.25, 10:23 • 11691 перегляд

Альона Уткіна

