Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
08:00 • 20564 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
3 октября, 16:00 • 43119 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
3 октября, 14:35 • 61432 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 72603 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 65940 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 38397 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51499 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34285 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
3 октября, 08:00 • 21503 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Утечка данных Discord: злоумышленники получили доступ к информации пользователей и фотографиям удостоверений

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

Discord сообщает об утечке данных из-за скомпрометированного стороннего поставщика, что позволило получить имена, электронные адреса, частичные данные кредитных карт и фотографии документов пользователей, обращавшихся в службу поддержки. Компания отменила доступ поставщика, уведомила органы защиты данных и сотрудничает с правоохранительными органами.

Утечка данных Discord: злоумышленники получили доступ к информации пользователей и фотографиям удостоверений

Discord сообщает о нарушении безопасности, из-за которого неавторизованное лицо могло получить имена, адреса электронной почты, частичные данные кредитных карт и отсканированные документы пользователей, обращавшихся в службу поддержки. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Подробности

Компания утверждает, что "один из сторонних поставщиков услуг Discord был скомпрометирован "неавторизованной стороной".

Неавторизованное лицо получило доступ к "информации ограниченного числа пользователей, которые связались с Discord через наши службы поддержки клиентов и/или службы доверия и безопасности", и имело целью "вымогать финансовый выкуп у Discord". Неавторизованное лицо "не получило доступа к Discord напрямую".

Как указано, злоумышленники могли получить доступ к именам пользователей, их никнеймам, адресам электронной почты и последним четырем цифрам номеров кредитных карт. А также к "небольшому количеству фотографий государственных документов пользователей, оспаривавших свой возраст". При этом полные номера карт и пароли остались в безопасности, пишет издание.

Компания сейчас уведомляет пострадавших пользователей по электронной почте.

Discord также сообщает, что отменила доступ поставщика поддержки к системе запросов Discord, уведомила органы защиты данных, сотрудничает с правоохранительными органами и пересмотрела "наши системы обнаружения угроз и средства контроля безопасности для сторонних поставщиков поддержки

- говорится в публикации.

Железняк о утечке данных около 20 млн украинцев: старый слив, из старой утечки базы "Дія"21.09.25, 10:23 • 11691 просмотр

