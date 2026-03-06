Видобуток нафти в Іраку призупинено після нападу

Міністерство природних ресурсів напівавтономного курдського регіону на півночі Іраку оголосило у п'ятницю, що видобуток на нафтовому родовищі в провінції Дохук зупинено після "терористичного" нападу з території Іраку, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

У заяві міністерства йдеться, що нафтове родовище HKN в районі Сарсанг провінції Дохук зазнало обстрілу напередодні ввечері, що спричинило суттєву шкоду родовищу і призвело до зупинки видобутку.

Іран і союзні угруповання в Іраку здійснили десятки ракетних і безпілотних атак на курдський регіон, де розташовані американські бази, а також бази іранських курдських дисидентських угруповань, які загрожують нападами на території Ірану.

