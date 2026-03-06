$43.810.09
15:35 • 15996 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 18358 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 20672 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 37260 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 18793 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 19943 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 19550 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 19025 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 19563 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16889 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Видобуток нафти в Іраку призупинено після нападу

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Нафтове родовище HKN в районі Сарсанг провінції Дохук зазнало обстрілу напередодні ввечері, що спричинило суттєву шкоду родовищу і призвело до зупинки видобутку.

Видобуток нафти в Іраку призупинено після нападу

Міністерство природних ресурсів напівавтономного курдського регіону на півночі Іраку оголосило у п'ятницю, що видобуток на нафтовому родовищі в провінції Дохук зупинено після "терористичного" нападу з території Іраку, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

У заяві міністерства йдеться, що нафтове родовище HKN в районі Сарсанг провінції Дохук зазнало обстрілу напередодні ввечері, що спричинило суттєву шкоду родовищу і призвело до зупинки видобутку.

Іран і союзні угруповання в Іраку здійснили десятки ракетних і безпілотних атак на курдський регіон, де розташовані американські бази, а також бази іранських курдських дисидентських угруповань, які загрожують нападами на території Ірану.

Іран заявив про удари по курдах в Іраку на тлі розширення конфлікту05.03.26, 11:06 • 6164 перегляди

Антоніна Туманова

Світ
Енергетика
Сутички
Ассошіейтед Прес
Ірак
Іран