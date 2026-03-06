$43.810.09
Добыча нефти в Ираке приостановлена после нападения

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Нефтяное месторождение HKN в районе Сарсанг провинции Дохук подверглось обстрелу накануне вечером, что нанесло существенный ущерб месторождению и привело к остановке добычи.

Добыча нефти в Ираке приостановлена после нападения

Министерство природных ресурсов полуавтономного курдского региона на севере Ирака объявило в пятницу, что добыча на нефтяном месторождении в провинции Дохук остановлена после "террористического" нападения с территории Ирака, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

В заявлении министерства говорится, что нефтяное месторождение HKN в районе Сарсанг провинции Дохук подверглось обстрелу накануне вечером, что привело к существенному ущербу месторождению и остановке добычи.

Иран и союзные группировки в Ираке совершили десятки ракетных и беспилотных атак на курдский регион, где расположены американские базы, а также базы иранских курдских диссидентских группировок, которые угрожают нападениями на территории Ирана.

Иран заявил об ударах по курдам в Ираке на фоне расширения конфликта05.03.26, 11:06 • 6164 просмотра

Антонина Туманова

