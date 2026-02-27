Видатки тримає зовнішня допомога - Україна чекає 1,5 млрд євро найближчими днями
Київ • УНН
Зовнішні надходження та підтримка партнерів наразі покривають значну частину обов'язкових платежів, які здійснюються із державного кошторису.
Україна зможе виконати свої зобов'язання перед "бюджетниками" - сплатити людям зарплати, стипендії, пенсії та соціальну допомогу - коштом надходження до кошторису 1,5 млрд євро допомоги від країн-партнерок. Про це заявила голова Уряду Юлія Свириденко у залі Верховної Ради 27 лютого, передає УНН.
Деталі
Під час Години запитань до Уряду нардеп Дмитро Разумков звернувся до очільниці Кабміну.
Але в мене інше питання. Тут почалася розмова про те, що бюджет все, що Україні не будуть чим платити. Про це заявляють голови профільних комітетів, заявляють народні депутати, представники монобільшості. Чи правда, що в квітні місяці, якщо не буде ухвалено законів про знищення податків по впровадженню додаткових податків для українців, вам не буде можливості, як прем'єр-міністру, як міністру фінансів, платити за зобов'язання, які будуть перед Кабінетом міністрів і перед Україною?
Свириденко у відповідь зазначила, що поточні видатки держави значною мірою покриваються за рахунок зовнішніх надходжень і підтримки партнерів.
Я думаю, що це не велика таємниця, що наші видатки покриваються за рахунок зовнішніх за рахунок допомоги партнерів, макрофінансової допомоги і інших безсторонніх угод і домовленостей з країнами-партнерами
Урядовиця уточнила, що найближчим часом Україна очікує надходження першого траншу обсягом близько 1,5 млрд євро, який буде зараховано до державного бюджету.
Очікувані кошти, за словами голови Кабміну, мають бути спрямовані у систему фінансування державних видатків. Також Свириденко подякувала партнерам за підтримку.
Зауважимо, Юлія Свириденко не уточнила, в межах якої саме програми чи домовленостей надійде транш, однак наголосила, що зовнішнє фінансування залишається ключовим джерелом покриття частини бюджетних потреб України.
Нагадаємо
МВФ перегляне програму для України на 8,1 млрд доларів у разі успішних мирних переговорів.