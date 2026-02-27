Видатки тримає зовнішня допомога - Україна чекає 1,5 млрд євро найближчими днями

Україна зможе виконати свої зобов'язання перед "бюджетниками" - сплатити людям зарплати, стипендії, пенсії та соціальну допомогу - коштом надходження до кошторису 1,5 млрд євро допомоги від країн-партнерок. Про це заявила голова Уряду Юлія Свириденко у залі Верховної Ради 27 лютого, передає УНН.

Під час Години запитань до Уряду нардеп Дмитро Разумков звернувся до очільниці Кабміну.

Але в мене інше питання. Тут почалася розмова про те, що бюджет все, що Україні не будуть чим платити. Про це заявляють голови профільних комітетів, заявляють народні депутати, представники монобільшості. Чи правда, що в квітні місяці, якщо не буде ухвалено законів про знищення податків по впровадженню додаткових податків для українців, вам не буде можливості, як прем'єр-міністру, як міністру фінансів, платити за зобов'язання, які будуть перед Кабінетом міністрів і перед Україною?