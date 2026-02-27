$43.210.03
26 лютого, 22:38 • 17463 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 33263 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 30779 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 31667 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 28290 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 43701 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 21934 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 105654 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46991 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 54260 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Видатки тримає зовнішня допомога - Україна чекає 1,5 млрд євро найближчими днями

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Зовнішні надходження та підтримка партнерів наразі покривають значну частину обов'язкових платежів, які здійснюються із державного кошторису.

Видатки тримає зовнішня допомога - Україна чекає 1,5 млрд євро найближчими днями

Україна зможе виконати свої зобов'язання перед "бюджетниками" - сплатити людям зарплати, стипендії, пенсії та соціальну допомогу - коштом надходження до кошторису 1,5 млрд євро допомоги від країн-партнерок. Про це заявила голова Уряду Юлія Свириденко у залі Верховної Ради 27 лютого, передає УНН.

Деталі

Під час Години запитань до Уряду нардеп Дмитро Разумков звернувся до очільниці Кабміну.

Але в мене інше питання. Тут почалася розмова про те, що бюджет все, що Україні не будуть чим платити. Про це заявляють голови профільних комітетів, заявляють народні депутати, представники монобільшості. Чи правда, що в квітні місяці, якщо не буде ухвалено законів про знищення податків по впровадженню додаткових податків для українців, вам не буде можливості, як прем'єр-міністру, як міністру фінансів, платити за зобов'язання, які будуть перед Кабінетом міністрів і перед Україною?

 - запитав парламентар.

Свириденко у відповідь зазначила, що поточні видатки держави значною мірою покриваються за рахунок зовнішніх надходжень і підтримки партнерів.

Я думаю, що це не велика таємниця, що наші видатки покриваються за рахунок зовнішніх за рахунок допомоги партнерів, макрофінансової допомоги і інших безсторонніх угод і домовленостей з країнами-партнерами

- сказала вона.

Урядовиця уточнила, що найближчим часом Україна очікує надходження першого траншу обсягом близько 1,5 млрд євро, який буде зараховано до державного бюджету.

Очікувані кошти, за словами голови Кабміну, мають бути спрямовані у систему фінансування державних видатків. Також Свириденко подякувала партнерам за підтримку.

Зауважимо, Юлія Свириденко не уточнила, в межах якої саме програми чи домовленостей надійде транш, однак наголосила, що зовнішнє фінансування залишається ключовим джерелом покриття частини бюджетних потреб України.

Нагадаємо

МВФ перегляне програму для України на 8,1 млрд доларів у разі успішних мирних переговорів.

Олександра Василенко

