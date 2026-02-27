$43.210.03
26 февраля, 22:38 • 17246 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 32651 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 30392 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 31295 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 28011 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 43451 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 21865 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 105254 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 46933 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 54184 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Расходы держит внешняя помощь - Украина ждет 1,5 млрд евро в ближайшие дни

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Внешние поступления и поддержка партнеров сейчас покрывают значительную часть обязательных платежей, осуществляемых из государственного бюджета.

Расходы держит внешняя помощь - Украина ждет 1,5 млрд евро в ближайшие дни

Украина сможет выполнить свои обязательства перед "бюджетниками" - выплатить людям зарплаты, стипендии, пенсии и социальную помощь - за счет поступления в смету 1,5 млрд евро помощи от стран-партнеров. Об этом заявила глава Правительства Юлия Свириденко в зале Верховной Рады 27 февраля, передает УНН.

Детали

Во время Часа вопросов к Правительству нардеп Дмитрий Разумков обратился к главе Кабмина.

Но у меня другой вопрос. Здесь начался разговор о том, что бюджет все, что Украине нечем будет платить. Об этом заявляют главы профильных комитетов, заявляют народные депутаты, представители монобольшинства. Правда ли, что в апреле месяце, если не будут приняты законы об уничтожении налогов по внедрению дополнительных налогов для украинцев, вам не будет возможности, как премьер-министру, как министру финансов, платить по обязательствам, которые будут перед Кабинетом министров и перед Украиной?

 - спросил парламентарий.

Свириденко в ответ отметила, что текущие расходы государства в значительной степени покрываются за счет внешних поступлений и поддержки партнеров.

Я думаю, что это не большой секрет, что наши расходы покрываются за счет внешних за счет помощи партнеров, макрофинансовой помощи и других беспристрастных соглашений и договоренностей со странами-партнерами

- сказала она.

Чиновница уточнила, что в ближайшее время Украина ожидает поступления первого транша объемом около 1,5 млрд евро, который будет зачислен в государственный бюджет.

Ожидаемые средства, по словам главы Кабмина, должны быть направлены в систему финансирования государственных расходов. Также Свириденко поблагодарила партнеров за поддержку.

Отметим, Юлия Свириденко не уточнила, в рамках какой именно программы или договоренностей поступит транш, однако подчеркнула, что внешнее финансирование остается ключевым источником покрытия части бюджетных потребностей Украины.

Напомним

МВФ пересмотрит программу для Украины на 8,1 млрд долларов в случае успешных мирных переговоров.

Александра Василенко

ОбществоЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Пенсионный возраст
Кабинет Министров Украины
Международный валютный фонд
Юлия Свириденко
Верховная Рада
Украина