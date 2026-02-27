Расходы держит внешняя помощь - Украина ждет 1,5 млрд евро в ближайшие дни

Украина сможет выполнить свои обязательства перед "бюджетниками" - выплатить людям зарплаты, стипендии, пенсии и социальную помощь - за счет поступления в смету 1,5 млрд евро помощи от стран-партнеров. Об этом заявила глава Правительства Юлия Свириденко в зале Верховной Рады 27 февраля, передает УНН.

Во время Часа вопросов к Правительству нардеп Дмитрий Разумков обратился к главе Кабмина.

Но у меня другой вопрос. Здесь начался разговор о том, что бюджет все, что Украине нечем будет платить. Об этом заявляют главы профильных комитетов, заявляют народные депутаты, представители монобольшинства. Правда ли, что в апреле месяце, если не будут приняты законы об уничтожении налогов по внедрению дополнительных налогов для украинцев, вам не будет возможности, как премьер-министру, как министру финансов, платить по обязательствам, которые будут перед Кабинетом министров и перед Украиной?