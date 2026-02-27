Расходы держит внешняя помощь - Украина ждет 1,5 млрд евро в ближайшие дни
Киев • УНН
Внешние поступления и поддержка партнеров сейчас покрывают значительную часть обязательных платежей, осуществляемых из государственного бюджета.
Украина сможет выполнить свои обязательства перед "бюджетниками" - выплатить людям зарплаты, стипендии, пенсии и социальную помощь - за счет поступления в смету 1,5 млрд евро помощи от стран-партнеров. Об этом заявила глава Правительства Юлия Свириденко в зале Верховной Рады 27 февраля, передает УНН.
Детали
Во время Часа вопросов к Правительству нардеп Дмитрий Разумков обратился к главе Кабмина.
Но у меня другой вопрос. Здесь начался разговор о том, что бюджет все, что Украине нечем будет платить. Об этом заявляют главы профильных комитетов, заявляют народные депутаты, представители монобольшинства. Правда ли, что в апреле месяце, если не будут приняты законы об уничтожении налогов по внедрению дополнительных налогов для украинцев, вам не будет возможности, как премьер-министру, как министру финансов, платить по обязательствам, которые будут перед Кабинетом министров и перед Украиной?
Свириденко в ответ отметила, что текущие расходы государства в значительной степени покрываются за счет внешних поступлений и поддержки партнеров.
Я думаю, что это не большой секрет, что наши расходы покрываются за счет внешних за счет помощи партнеров, макрофинансовой помощи и других беспристрастных соглашений и договоренностей со странами-партнерами
Чиновница уточнила, что в ближайшее время Украина ожидает поступления первого транша объемом около 1,5 млрд евро, который будет зачислен в государственный бюджет.
Ожидаемые средства, по словам главы Кабмина, должны быть направлены в систему финансирования государственных расходов. Также Свириденко поблагодарила партнеров за поддержку.
Отметим, Юлия Свириденко не уточнила, в рамках какой именно программы или договоренностей поступит транш, однако подчеркнула, что внешнее финансирование остается ключевым источником покрытия части бюджетных потребностей Украины.
Напомним
МВФ пересмотрит программу для Украины на 8,1 млрд долларов в случае успешных мирных переговоров.