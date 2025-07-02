Вибухи на Житомирщині: місцевим жителям рекомендовано зачинити вікна й обмежити перебування на вулиці
Київ • УНН
Після двох вибухів у селі Березино на Житомирщині медики рекомендують жителям зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці через можливе потрапляння токсинів у повітря. Експерти ЦКПХ також радять пити більше води та використовувати очищувач повітря.
Унаслідок двох вибухів у селі Березино на Житомирщині жителям Житомирської громади та області медики рекомендують щільно зачинити вікна й обмежити перебування на вулиці через можливе потрапляння токсинів у повітря. Про це УНН повідомляє з посиланням на Житомирський обласний ЦКПХ.
Деталі
До з’ясування всіх обставин вибуху на автомобільній дорозі М-06 Київ-ЧОП експерти Центру контролю та профілактики хвороб рекомендують:
- зачинити вікна;
- мінімізувати перебування на вулиці;
- пити більше води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
У ЦКПХ закликали також "довіряти лише перевіреним джерелам інформації".
Нагадаємо
Вибухи сталися у селі Березино Глибочицької громади на Житомирщині. Спочатку йшлося про те, що вибух стався на АЗС, однак згодом з’явилася інформація, що вибух пролунав поряд – на складах підприємства. Повідомляють про щонайменше двох загиблих та 15 постраждалих.