Взрывы в Житомирской области: местным жителям рекомендовано закрыть окна и ограничить пребывание на улице
Киев • УНН
После двух взрывов в селе Березино Житомирской области медики рекомендуют жителям закрыть окна и ограничить пребывание на улице из-за возможного попадания токсинов в воздух. Эксперты ЦКПХ также советуют пить больше воды и использовать очиститель воздуха.
В результате двух взрывов в селе Березино Житомирской области жителям Житомирской общины и области медики рекомендуют плотно закрыть окна и ограничить пребывание на улице из-за возможного попадания токсинов в воздух. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Житомирский областной ЦКПХ.
Детали
До выяснения всех обстоятельств взрыва на автомобильной дороге М-06 Киев-ЧОП эксперты Центра контроля и профилактики болезней рекомендуют:
- закрыть окна;
- минимизировать пребывание на улице;
- пить больше воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
В ЦКПХ призвали также "доверять только проверенным источникам информации".
Напомним
Взрывы произошли в селе Березино Глубочицкой общины Житомирской области. Сначала речь шла о том, что взрыв произошел на АЗС, однако впоследствии появилась информация, что взрыв прогремел рядом – на складах предприятия. Сообщают о по меньшей мере двух погибших и 15 пострадавших.