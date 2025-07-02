Взрывы в Житомирской области: местным жителям рекомендовано закрыть окна и ограничить пребывание на улице

$41.820.04
49.410.42
ukenru
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
18:14 • 602 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Эксклюзив
14:12 • 53369 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
13:11 • 54696 просмотра
Украина будет иметь оружие до конца лета: дальше возможен критический момент - Bild
12:33 • 49235 просмотра
Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ
Эксклюзив
2 июля, 11:29 • 54247 просмотра
Боевая авиация на пределе возможностей: что думают эксперты об использовании Ми-8 на войне в Украине
2 июля, 09:18 • 46166 просмотра
ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
Эксклюзив
2 июля, 08:30 • 53404 просмотра
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
2 июля, 08:15 • 114332 просмотра
Есть ли реальная угроза Днепру: Буданов озвучил ответ
2 июля, 07:10 • 42179 просмотра
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
Эксклюзив
2 июля, 06:39 • 46638 просмотра
Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.1м/с
51%
750мм
Популярные новости
Келлог отбросил заявления об "обещании" лукашенко относительно ударов по рф2 июля, 10:07 • 44204 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон12:56 • 26635 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок13:18 • 75662 просмотра
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема13:43 • 58279 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов14:39 • 16226 просмотра
публикации
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Эксклюзив
14:12 • 53369 просмотра
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема13:43 • 58643 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок13:18 • 76020 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
2 июля, 06:24 • 121285 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 111989 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Катар
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет14:57 • 12927 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов14:39 • 16514 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон12:56 • 26906 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 93010 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 50915 просмотра
Актуальное
Шахед-136
YouTube
Бильд
MIM-104 Patriot
M270 (РСЗО)

Взрывы в Житомирской области: местным жителям рекомендовано закрыть окна и ограничить пребывание на улице

Киев • УНН

 • 327 просмотра

После двух взрывов в селе Березино Житомирской области медики рекомендуют жителям закрыть окна и ограничить пребывание на улице из-за возможного попадания токсинов в воздух. Эксперты ЦКПХ также советуют пить больше воды и использовать очиститель воздуха.

Взрывы в Житомирской области: местным жителям рекомендовано закрыть окна и ограничить пребывание на улице

В результате двух взрывов в селе Березино Житомирской области жителям Житомирской общины и области медики рекомендуют плотно закрыть окна и ограничить пребывание на улице из-за возможного попадания токсинов в воздух. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Житомирский областной ЦКПХ.

Детали

До выяснения всех обстоятельств взрыва на автомобильной дороге М-06 Киев-ЧОП эксперты Центра контроля и профилактики болезней рекомендуют:

  • закрыть окна;
    • минимизировать пребывание на улице;
      • пить больше воды;
        • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

          В ЦКПХ призвали также "доверять только проверенным источникам информации".

          Напомним

          Взрывы произошли в селе Березино Глубочицкой общины Житомирской области. Сначала речь шла о том, что взрыв произошел на АЗС, однако впоследствии появилась информация, что взрыв прогремел рядом – на складах предприятия. Сообщают о по меньшей мере двух погибших и 15 пострадавших.

          Лилия Набока

          Лилия Набока

          ЗдоровьеНовости Мира
          Житомирская область
          Киев
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9