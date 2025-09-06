Вибухи лунають у Києві, працюють сили ППО 6 вересня 2025
Київ • УНН
У Києві чутно вибухи, працює ППО по ворожих цілях. Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про збиття ворожих цілей.
У Києві лунають вибухи, сили ППО працюють по ворожим цілям. Про це повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
Гучно в столиці. Наші захисники збивають ворожі цілі. Будьте в укриттях!
У Повтіряних силах раніше попередили про рух ворожих безпілотників у напрямку Києва.
