Вибухи лунають у Києві, працюють сили ППО 6 вересня 2025

У Києві лунають вибухи, сили ППО працюють по ворожим цілям. Про це повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Гучно в столиці. Наші захисники збивають ворожі цілі. Будьте в укриттях! - повідомив Ткаченко.

У Повтіряних силах раніше попередили про рух ворожих безпілотників у напрямку Києва.

