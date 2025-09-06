Взрывы раздаются в Киеве, работают силы ПВО 6 сентября 2025

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
12:37 • 22533 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 36447 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 37133 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 35814 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 44437 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 54850 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 33884 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 41626 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 45414 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37396 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.3м/с
48%
756мм
Популярные новости
Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия6 сентября, 07:06 • 17093 просмотра
«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на прямые поезда в ЕС по евроколее: перечень рейсов6 сентября, 08:02 • 6510 просмотра
В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко6 сентября, 09:01 • 16493 просмотра
В Чернигове россияне сбросили с дрона пропагандистские листовки в виде 100-гривневых купюр6 сентября, 10:08 • 5822 просмотра
Протест польских фермеров: движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено13:28 • 10215 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 36466 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 37148 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 54857 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 37430 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 60700 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Майк Джонсон
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 42097 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 94549 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 40252 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 44462 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 45526 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
Хранитель
Facebook
Шахед-136

Взрывы раздаются в Киеве, работают силы ПВО 6 сентября 2025

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

В Киеве слышны взрывы, работает ПВО по вражеским целям. Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о сбитии вражеских целей.

Взрывы раздаются в Киеве, работают силы ПВО

В Киеве раздаются взрывы, силы ПВО работают по вражеским целям. Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Громко в столице. Наши защитники сбивают вражеские цели. Будьте в укрытиях! 

- сообщил Ткаченко.

В Воздушных силах ранее предупредили о движении вражеских беспилотников в направлении Киева.

В Одессе взорвался газ в многоэтажке, пострадала женщина06.09.25, 19:35 • 804 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Киев