Взрывы раздаются в Киеве, работают силы ПВО 6 сентября 2025

В Киеве раздаются взрывы, силы ПВО работают по вражеским целям. Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Громко в столице. Наши защитники сбивают вражеские цели. Будьте в укрытиях! - сообщил Ткаченко.

В Воздушных силах ранее предупредили о движении вражеских беспилотников в направлении Киева.

