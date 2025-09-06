Взрывы раздаются в Киеве, работают силы ПВО 6 сентября 2025
Киев • УНН
В Киеве слышны взрывы, работает ПВО по вражеским целям. Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о сбитии вражеских целей.
В Киеве раздаются взрывы, силы ПВО работают по вражеским целям. Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
Громко в столице. Наши защитники сбивают вражеские цели. Будьте в укрытиях!
В Воздушных силах ранее предупредили о движении вражеских беспилотников в направлении Киева.
В Одессе взорвался газ в многоэтажке, пострадала женщина06.09.25, 19:35 • 804 просмотра