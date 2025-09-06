В Одессе взорвался газ в многоэтажке, пострадала женщина

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
12:37 • 22141 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 35285 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 36337 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 35357 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 44058 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 54425 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 33776 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 41560 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 45362 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37382 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.3м/с
48%
756мм
Популярные новости
Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия6 сентября, 07:06 • 16791 просмотра
«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на прямые поезда в ЕС по евроколее: перечень рейсов6 сентября, 08:02 • 5860 просмотра
В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко6 сентября, 09:01 • 16157 просмотра
В Чернигове россияне сбросили с дрона пропагандистские листовки в виде 100-гривневых купюр6 сентября, 10:08 • 5204 просмотра
Протест польских фермеров: движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено13:28 • 9754 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 35285 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 36337 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 54425 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 37130 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 60415 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Майк Джонсон
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 41943 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 94370 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 40122 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 44335 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 45410 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
Хранитель
Facebook
Шахед-136

В Одессе взорвался газ в многоэтажке, пострадала женщина

Киев • УНН

 • 420 просмотра

В Одессе произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире, что привело к пожару и повреждению балконов. Пострадала женщина 1964 года рождения, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

В Одессе взорвался газ в многоэтажке, пострадала женщина

В Одессе произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире многоквартирного дома. Пострадала женщина, которая госпитализирована в тяжелом состоянии, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В Хаджибейском районе Одессы, по улице Овидиопольская дорога, произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на 4-м этаже жилого дома. В результате чего возникло возгорание квартиры, частично повреждены балконы на 4, 5 и 6 этажах.

Пожар ликвидирован на площади 30 м кв.

В результате взрыва пострадала женщина, 1964 года рождения, которая госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу.

Причина взрыва устанавливается.  

Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший05.09.24, 16:38 • 26266 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса