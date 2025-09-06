В Одессе взорвался газ в многоэтажке, пострадала женщина
Киев • УНН
В Одессе произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире, что привело к пожару и повреждению балконов. Пострадала женщина 1964 года рождения, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
В Одессе произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире многоквартирного дома. Пострадала женщина, которая госпитализирована в тяжелом состоянии, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В Хаджибейском районе Одессы, по улице Овидиопольская дорога, произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на 4-м этаже жилого дома. В результате чего возникло возгорание квартиры, частично повреждены балконы на 4, 5 и 6 этажах.
Пожар ликвидирован на площади 30 м кв.
В результате взрыва пострадала женщина, 1964 года рождения, которая госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу.
Причина взрыва устанавливается.
