В Одесі вибухнув газ у багатоповерхівці, постраждала жінка
Київ • УНН
В Одесі стався вибух газоповітряної суміші у квартирі, спричинивши пожежу та пошкодження балконів. Постраждала жінка 1964 року народження, її госпіталізовано у тяжкому стані.
В Одесі стався вибух газоповітряної суміші в квартирі багатоквартирного будинку. Постраждала жінка, яку госпіталізовали у тяжкому стані, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
У Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Овідіопольська дорога, стався вибух газоповітряної суміші в квартирі на 4-му поверсі житлового будинку. Внаслідок чого виникло загорання квартири, частково пошкоджені балкони на 4, 5 та 6 поверхах.
Пожежу ліквідовано на площі 30 м кв.
У результаті вибуху постраждала жінка, 1964 року народження, яку госпіталізовано у тяжкому стані до лікарні.
Причина вибуху встановлюється.
