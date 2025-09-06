В Одесі вибухнув газ у багатоповерхівці, постраждала жінка

В Одесі стався вибух газоповітряної суміші в квартирі багатоквартирного будинку. Постраждала жінка, яку госпіталізовали у тяжкому стані, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

У Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Овідіопольська дорога, стався вибух газоповітряної суміші в квартирі на 4-му поверсі житлового будинку. Внаслідок чого виникло загорання квартири, частково пошкоджені балкони на 4, 5 та 6 поверхах.

Пожежу ліквідовано на площі 30 м кв.

У результаті вибуху постраждала жінка, 1964 року народження, яку госпіталізовано у тяжкому стані до лікарні.

Причина вибуху встановлюється.

Вибух у ЖК у Софіївській Борщагівці: попередня причина - необережність з газом, є постраждалий