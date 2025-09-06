В Одесі вибухнув газ у багатоповерхівці, постраждала жінка

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
12:37 • 21902 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
10:49 • 34440 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 35731 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 34993 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 43770 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 54151 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 33714 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 41530 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45336 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37377 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Погода
+22°
2.3м/с
48%
756мм
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на прямі потяги до ЄС євроколією: перелік рейсів
Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка
У Чернігові росіяни скинули з дрона пропагандистські листівки у вигляді 100-гривневих купюр
Протест польських фермерів: рух вантажівок через пункт пропуску "Медика" відновили
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
10:49 • 34442 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 35731 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 54151 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 36928 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 60219 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
The Guardian
Facebook
Шахед-136

В Одесі вибухнув газ у багатоповерхівці, постраждала жінка

Київ • УНН

 • 62 перегляди

В Одесі стався вибух газоповітряної суміші у квартирі, спричинивши пожежу та пошкодження балконів. Постраждала жінка 1964 року народження, її госпіталізовано у тяжкому стані.

В Одесі вибухнув газ у багатоповерхівці, постраждала жінка

В Одесі стався вибух газоповітряної суміші в квартирі багатоквартирного будинку. Постраждала жінка, яку госпіталізовали у тяжкому стані, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

У Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Овідіопольська дорога, стався вибух газоповітряної суміші в квартирі на 4-му поверсі житлового будинку. Внаслідок чого виникло загорання квартири, частково пошкоджені балкони на 4, 5 та 6 поверхах.

Пожежу ліквідовано на площі 30 м кв.

У результаті вибуху постраждала жінка, 1964 року народження, яку госпіталізовано у тяжкому стані до лікарні.

Причина вибуху встановлюється.   

Вибух у ЖК у Софіївській Борщагівці: попередня причина - необережність з газом, є постраждалий05.09.24, 16:38 • 26266 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса